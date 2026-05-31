Мужчина, пытавшийся надругаться над пятилетней девочкой в Тюмени, признал вину

В Тюмени арестовали мужчину, который пытался надругаться над пятилетней девочкой

Преступника задержали сразу после инцидента.

В Тюмени взят под стражу 44-летний мужчина, совершивший преступление против половой неприкосновенности пятилетней девочки. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судебной системы области.

Инцидент произошел 28 мая. Подозреваемый, находясь во дворе жилого дома по улице Судостроителей, схватил пятилетнюю девочку, которая играла с друзьями, и затащил ее в подъезд.

«Ему предъявлено обвинение по п. „б“ ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста)», — уточнили в пресс-службе.

В ходе суда, на котором избирали меру пресечения, обвиняемый признал вину и раскаялся в преступлении. Объяснить свои действия он не смог. Несмотря на это, мужчина попросил судью смягчить наказание — установить ему домашний арест.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу по 28 июля 2026 года», — добавили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru писал, что мама девочки, которая подверглась нападению в подъезде жилого дома в Тюмени, отвела дочь к психологу. В момент инцидента женщина была на работе. О случившемся она узнала от мужа. Именно он присматривал за ребенком в тот день. Из рук педофила девочку спасла случайная прохожая.

