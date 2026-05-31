Накануне беспилотник ВСУ врезался в один из блоков станции.

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской АЭС могут привести к радиоактивной катастрофе, масштабы которой не укладываются в логику военных действий. Об этом РИА Новости заявила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

По ее словам, любая атака на ЗАЭС, вне зависимости, поврежден реактор или нет, — потенциальная угроза всему миру.

Яшина пояснила, что даже малейшее разрушение вспомогательных систем станции — риск. Такого рода повреждения могут привести к неконтролируемому разогреву топлива. В результате чего случится выброс радиации. От этого пострадает не только Запорожье, но и, возможно, другие страны.

«Последствия выйдут за пределы поля боя», — подытожила представитель ЗАЭС.

В субботу, 30 мая, боевики киевского режима с помощью БПЛА атаковали по Запорожскую АЭС. Летательный аппарат врезался в энергоблок № 6 и взорвался. После случившегося эксперты проверили радиационный фон: он соответствует норме.

По словам директора «Росатома» Алексея Лихачева, в обломках дрона эксперты нашли оптоволокно. Следовательно, удар ВСУ был преднамеренный, они полностью контролировали ситуацию. Эксперт по атомной энергетике, депутат законодательного собрания Запорожской области Ренат Карчаа заявил, что атака Украины на станцию — попытка спровоцировать ядерный инцидент и обвинить в трагедии Россию.

