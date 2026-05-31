Восемь человек погибли и 33 пострадали в ДТП с автобусом в Турции
В Турции пассажирский автобус врезался в ограждение и загорелся
Фото: www.globallookpress.com/Walter G. Allgöwer
Трагедия произошла в районе Сарайкей провинции Денизли на трассе Денизли-Айдын.
На юго-западе Турции пассажирский автобус врезался в ограждение, после чего загорелся. В результате погибли восемь человек, в том числе младенец. Об этом сообщила газета BirGün.
«В районе Сарайкей провинции Денизли пассажирский автобус, принадлежащий туристическому управлению Памуккале и следовавший из Измира в Анталью, врезался в ограждение на трассе Денизли-Айдын», — сказано в статье.
После получения сообщения на место происшествия были направлены бригады скорой помощи и пожарные.
По данным издания, в результате ДТП погибли восемь человек, включая водителя. Среди жертв — девятимесячный ребенок. Отец мальчика также погиб. Еще 33 человека получили ранения разной степени тяжести. Пострадавших доставили в ближайшие больницы.
Причина аварии выясняется. После того, как сгоревший автобус убрали с места трагедии, дорога для движения вновь была открыта.
Ранее в Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП. Авария произошла 23 мая в курортном городе Белдиби. Автобус наехал на препятствие и перевернулся. Пострадали 14 человек. Погибших нет.
