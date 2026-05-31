Силы ПВО России за ночь уничтожили 216 украинских беспилотников
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Дроны перехватили над десятью регионами, Крымом и Азовским морем.
Дежурные средства противовоздушной обороны России в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 216 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской и Саратовской областями, а также над Краснодарским краем и Республикой Крым.
Кроме того, часть украинских дронов уничтожили над акваторией Азовского моря.
Регионы России с начала специальной военной операции регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. ВСУ обстреливают приграничные регионы нашей страны как беспилотниками, так и ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ростовской области загорелось топливное хранилище частного предприятия после падения обломков украинских беспилотников.
Глава региона Юрий Слюсарь уточнил, что данный объект снабжал горючим местных сельскохозяйственных товаропроизводителей. В целях безопасности была организована эвакуация жителей из расположенных поблизости частных домовладений.
