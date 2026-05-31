Лучше дважды подумать: почему не стоит брать слишком много фасовочных пакетов в магазине

Если камеры зафиксируют, что покупатель умышленно забрал лишние пакеты, ему грозит штраф или арест.

Вынос бесплатных фасовочных пакетов из магазина без их использования для упаковки товаров может быть квалифицирован как мелкое хищение. Об этом агентству «Прайм» рассказала юрист по гражданским делам Алла Георгиева.

По словам эксперта, если покупатель отмотал лишние пакеты, но они не пригодились, он не имеет права забирать их с собой — это расценивается как умышленное присвоение чужого имущества. Привлечь к ответственности можно только при наличии умысла и доказательств, например, если камеры видеонаблюдения зафиксировали попытку вынести целый рулон.

За мелкое хищение на сумму до 2,5 тысячи рублей предусмотрены штраф, административный арест или обязательные работы. Уголовная ответственность наступает при ущербе свыше этой суммы, однако в случае с фасовочными пакетами такая ситуация маловероятна. Тем не менее, предупредила юрист, злоупотреблять не стоит.

Ранее другой эксперт сообщал, что покупатели часто оставляют чеки на кассе, не подозревая, что данные из них могут использовать мошенники.

