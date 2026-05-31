Жгли машины и громили витрины: во Франции задержали 416 болельщиков «ПСЖ»
Чрезмерная активность фанатов особенно наблюдалась вокруг стадиона «Парк де Пренс», где шла трансляция Лиги чемпионов.
Во Франции в ходе беспорядков, которые начались после победы футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в финале Лиге чемпионов, задержали 416 человек, 283 из которых — в Париже. Об этом сообщила газета Le Figaro, ссылаясь на министра внутренних дел Франции Лорана Нуньеса.
«Празднования в некоторых городах, в том числе в Париже, сопровождались беспорядками, в связи с чем было необходимо вмешательство сил правопорядка», — заявил министр.
Болельщики жгли автомобили, велосипеды, мусорные контейнеры, громили витрины магазинов, а также забрасывали сотрудников полиции пиротехникой и петардами.
Кроме того, торговые точки столкнулись с мародерством в пятнадцати городах Франции, например, в Гавре, Анже, Монпелье и Дижоне.
В результате столкновения семь правоохранителей получили ранения. Один из них находится в тяжелом состоянии.
Как ранее писал 5-tv.ru, в Париже для поддержания порядка, в частности у стадиона «Парк де Пренс» и на Елисейских полях, были задействованы 22 тысячи французских полицейских. Против агрессивных болельщиков, запустивших фейерверки, они применили слезоточивый газ и на тот момент произвели более 130 арестов.
Футболисты французского «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) обыграли лондонский «Арсенал» в финале Лиги чемпионов в серии пенальти (4:3) после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время. Голы забили Усман Дембеле (на 65-й минуте за «ПСЖ») и Кай Хаверц (6-я минута, за «Арсенал»).
«ПСЖ» выиграл главный европейский турнир во второй раз в своей истории. В прошлом сезоне парижане в финале разгромили итальянский «Интер» со счетом 5:0.
