Трамп: США близки к заключению очень хорошей сделки с Ираном

В противном случае Вашингтон снова задействует военное министерство.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон находится на пороге заключения выгодной сделки с Ираном, и ее подписание стало бы отличным исходом. Об этом он сказал 30 мая в ходе интервью телеканалу Fox News.

«Мы близки к очень хорошей сделке, и, если получится ее заключить, отлично», — сказал он.

При этом он предупредил, что в противном случае США просто вернут этот вопрос в компетенцию военного министерства.

Американский лидер отметил, что обсуждал детали потенциального соглашения более двух часов в Ситуационной комнате, однако к моменту выступления решения по нему еще не принял.

Как ранее писал 5-tv.ru, о прогрессе в переговорах США с Ираном говорил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. По его мнению, Тегеран ведет добросовестный диалог, который вполне может привести к урегулированию спорных вопросов.

Как отметил глава иранского комитета безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи, Тегеран исключил возможность обсуждения Ормузского пролива в процессе урегулирования конфликта.

По его словам, республика не намерена вести переговоры о действующих механизмах регулирования судоходства через нефтяную артерию. Он подчеркнул, что вопрос об использовании пролива или изменении правил его прохождения не обсуждаются.

