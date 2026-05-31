Скульптуры без разрешения и тексты без человека: новая реальность искусства

От скандала в Третьяковке до энциклики Папы Римского — мир снова спорит, можно ли верить тому, что выглядит настоящим.

Скандал в Третьяковской галерее. Под видом подлинников там висели и стояли поддельные скульптуры Эрнста Неизвестного. Тридцать штук. И самое тонкое в этой истории даже не деньги, а вопрос, на котором держится вообще все искусство: верю — не верю.

Изготовление копий наладил, по версии следствия, высокопоставленный военный с Северного флота, которому каким-то образом удалось раздобыть формы для отливки. Так что формально он изготавливал вроде как «настоящего» Эрнста Неизвестного, только без спроса. А у кого он должен был спросить — это отдельная запутанная история: наследство великого мастера, за которое борются его дочь и его вдова, конфликтуя между собой. Сюжет, достойный экранизации. Что это будет? Авантюрный детектив или психологическая драма?

Вот еще к вопросу веры. Папа Римский выпустил свою первую энциклику, то есть послание пастве, на тему искусственного интеллекта. О том, как ИИ угрожает человеческому достоинству, как нельзя отдавать машине решения о жизни и смерти, как алгоритм не должен подменять совесть. В общем, все серьезно. Но на 60% текст был написан нейросетью, а некоторые абзацы полностью. Прямых улик «ИИ-шности» энциклики нет, и то, что текст сгенерирован нейросетью, распознала другая нейросеть.

Собственно, это и есть вопрос веры: верим ли мы такому анализу или нет? Есть такая почтенная литературная награда — Премия Содружества, то есть всего британско-центричного англоговорящего мира. И вот энтузиасты прогнали через ИИ-детектор тексты лауреатов. Результат: из пяти победителей этого года трое с явными признаками машинописи. В прошлом тоже «грешили», но не так. А прежде про нейрописательство и не слышали.

А теперь самое интересное — программа ищет в тексте отсутствие человека. Пустоту там, где должна быть душа.

