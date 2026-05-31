Госдума приняла закон о десятилетнем сроке давности по сделкам приватизации

За год в доход государства перешло около 800 компаний на несколько триллионов рублей.

В бурной и сложной истории российской приватизации вот-вот поставят не то точку, но уж точно точку с запятой. На этой неделе Государственная Дума приняла закон, который вводит срок давности по сделкам в десять лет. Формально этот срок на оспаривание и раньше был, но на практике он не работал. Прокуратура отсчитывала его не от самой сделки, а от того дня, когда обнаруживалось нарушение. А обнаружить его можно было хоть вчера, хоть завтра.

Зачем понадобилось переподтверждать то, что и так прописано? В стране с начала двадцатых годов идет деприватизация. Государство через суды стало возвращать себе предприятия, которые достались частникам еще в девяностые.

Первой ласточкой деприватизации стала Башкирская содовая компания. Собственники горы копали, деньги зарабатывали, а на экологию и местных жителей внимания не обращали. А зря, нашлись нарушения. Это был 2020 год.

Но по-настоящему процесс ускорился после начала СВО. С 2022 года иски к «приватизаторам» посыпались один за другим. Ведь им достались помимо прочего и оборонные, и стратегические предприятия, а собственников интересовали в лучшем случае корпуса цехов, а чаще — просто земля под ними.

Некоторые бежали из России, стали работать на ее врагов. Следственные органы покопались — нарушения, естественно, нашлись. Заводы, порты, аэропорты, золотые рудники. За прошлый год в доход государства, по данным Росимущества, перешло около 800 компаний. Общая стоимость — несколько триллионов рублей.

Для любого собственника это означало одно: никакой уверенности в завтрашнем дне. Капитаны большого бизнеса занервничали. Всем активным участникам приватизации уже кому за 60, а кому и за 70, подходит время передавать активы по наследству. А как? Но бесконечно держать экономику в подвешенном состоянии опасно.

И тут власть и бизнес пришли к взаимопониманию.

На этой неделе президент Владимир Путин встретился с главой РСПП, Российского союза промышленников и предпринимателей, и поддержал идею срока давности. За несколько часов до голосования в Думе. Десять лет — срок давности. То есть под приватизацией будет подведена черта. Но не жирная, а пунктирная. Потому что это не амнистия, это взаимопонимание.

«Есть только один вид правонарушений, один вид преступлений, к которому не применяются и не должны, на мой взгляд, применяться принципы срока давности, — это преступления против человечности. Во всех остальных случаях срок давности необходим. Вообще срок давности — такой институт, который призван защищать интересы государства и общества. Но если он вообще не применяется, то это вступает в противоречие с интересами государства и общества. Поэтому здесь нужно просто своевременно и должным образом отрегулировать эти вопросы», — сказал Владимир Путин.

Срок давности не будет распространяться на те случаи, когда приватизация была проведена в пользу коррупционеров, если активы использованы для экстремистской деятельности против России, а также на сделки с иностранцами по стратегическим предприятиям. То есть для самых чувствительных случаев у государства рычаги остаются. Именно поэтому — точка с запятой, а не точка.

Казалось бы, при чем тут Анатолий Чубайс? Формально — ни при чем. Главный архитектор той самой приватизации девяностых. Человек с самым высоким антирейтингом в современной российской истории. Бежал из страны весной 2022 года, когда конструкция приватизационных сделок начала рушиться. Он не стал биться за свое детище, не пошел отстаивать в суды. Бежал от страны, от ответственности, от правды. Бежал на Запад в момент самой острой конфронтации с Западом. Вот он — идеальный «эффективный» менеджер.

В РСПП надеются, что вопрос со сроками может быть подписан к Петербургскому экономическому форуму. Он стартует на следующей неделе. И это будет сигнал и нашему бизнесу, и зарубежному. Спасибо за науку: в 1990-е вы нам так помогли перейти на рыночные рельсы, что до сих пор разгребаем.

В прошлом году были делегации из 144 стран.

