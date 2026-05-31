Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

В последние недели ухудшилась ситуация на трассе «Новороссия», которая идет по северному берегу Азовского моря от Ростова на Крым. Дроны атакуют грузовые автомобили и автобусы, прежде всего, бьют и по легковым. Часть транспорта пустили в обход трассы, а в Крыму ограничили продажу топлива — 20 литров на машину за одну заправку.

Но эти евро-украинские дроны теперь нацелились на Белоруссию. Вторую неделю Киев раздувает истерию по поводу якобы готовящегося наступления то ли российских, то ли белорусских войск. Бред, конечно, но зачем-то это нагнетание нужно.

Не случайно в Киеве впервые официально приняли Светлану Тихановскую — белорусскую оппозиционерку, которая на родине заочно приговорена к 15 годам колонии за целый ряд преступлений, в том числе за госизмену, попытку заговора и так далее. Возможно, это подготовка провокации на территории Белоруссии, может быть, вооруженной. Встречаясь с Тихановской, Зеленский тем самым присягает на верность Брюсселю: «Вы ее считаете президентом Белоруссии? Ага, ну значит, и мы будем — и мы готовы». Чего еще изволите?

Только за последнюю неделю белорусы отследили 59 украинских дронов, залетевших на их территорию. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Татьяна Симоненкова.

Несколько водителей большегрузов нервно обсуждают свой второй день рождения. Украинский дрон целился в гражданскую фуру.

Охота на гражданские автомобили на трассе Р-280 «Новороссия» уже становится чудовищной нормой. Здесь в Крым возят лекарства, продукты, в том числе скоропортящиеся. Большая часть потока — пассажирская. Накануне дрон попал в ехавший по маршруту Севастополь — Макеевка пассажирский автобус. Погиб водитель. Причем оператор дрона видел, что перед ним гражданские, а не армейская техника.

«Перепутать объекты трудно, невозможно в современных условиях. Даже в момент нанесения удара можно перепрофилировать летающие самолеты, беспилотные летательные аппараты или дроны», — объяснил заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ в 2003–2007 годах, генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

Под ударом и обычные гражданские заправки — во всех регионах, расположенных на расстоянии до 100 километров от линии соприкосновения.

Мешки с песком и защитные сетки на этой газовой заправке появились относительно недавно. Причина почему — наглядно здесь же. Вот обломки, конкретно крылья беспилотника самолетного типа одного из двух, которыми украинские боевики ударили по этому объекту. Прятались здесь же, за деревьями и пассажирскими автобусами. Теперь они стоят на дисках и с разбитыми взрывной волной окнами.

«Мы все стали свидетелями этого, все разбежались. И он был нацелен именно на емкость с газом», — отметил исполняющий обязанности первого заместителя главы городской администрации Сергей Рогов.

За неделю российские войска освободили сразу десять населенных пунктов. В том числе крайне важную Воздвижевку в Запорожской области — один из последних рубежей на пути к городу Орехову. Провалы на фронте приводят к ударам по гражданскому населению.

«Мы видели в окно, как дроны сбивали. Были очень большие отблески. Слышно было, как они падали», — вспоминает жительница Донецка Елена.

«Если у них уже нет возможности долететь куда-либо, они бьют куда угодно. То же самое у них FPV-расчеты работают. Когда уже нет возможности ударить по каким-то критически важным целям, они бьют и по гражданским», — рассказывает командир роты противодействия беспилотным системам с позывным «Шиня».

Именно для защиты гражданских по всему фронту расширяется эшелонированная система защиты от дронов. От классической ПВО до вот таких мобильных огневых групп. Добровольцы бригады «Барс-Курск» на посту круглосуточно. За прошлый год только над Курской областью они сбили около четырех тысяч БПЛА.

Мотивация бойцов понятная, среди них много жителей приграничья, пострадавших от вторжения ВСУ.

«Каждый беспилотник, который несет в себя заряд, — это потенциальный убийца детей, женщин, стариков», — поделился солдат с позывным «Кана».

Мобильные группы работают по низколетящим целям, все что выше, берут на себя беспилотчики. Здесь уже начинается война машин.

Главная задача таких групп беспилотных перехватчиков — обезопасить тыл. А это невероятно сложно в нынешних условиях: ВСУ применяет тысячи дронов, и команда «небо» уже давно стала на фронте одной из самых часто звучащих и, одновременно, одной из самых страшных.

