Фото, видео: www.globallookpress.com/Florian Gaertner; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Они будут охранять стратегические объекты: мосты, трубопроводы и другую инфраструктуру.

А ведь у Еревана, если он реально соберется в ЕС, а не только ради лозунгов Пашиняна, так вот если реально, то, не дай бог, конечно, но возможно Армению будут толкать воевать с русскими. И как новичкам им придется доказать свою лояльность Брюсселю. Евробюрократия все сильнее и сильнее втягивает и собственное население в «воронку» милитаризма.

Германия хочет радикально решить проблему комплектования армии: всех, кто когда-либо служил, заставят вспомнить «юность в сапогах». Опубликован законопроект о том, что все резервисты в возрасте до 65 лет обязаны будут раз в год проходить военные сборы. И это серьезные цифры: ведь до 2011 года воинский призыв в Германии был обязательным, так что не менее 10 миллионов человек прошли через бундесвер. Но есть нюансы.

По закону о защите персональных данных все адреса и телефоны служивших уничтожены. Ладно, уверен, при немецкой любви к порядку где-то списочки припрятаны. Найдут. Чем же будут заниматься почтенные бюргеры и фрау (женщин тоже касается, если служили)? Две недели сборов в год.

Вместо кружки пенного и сосиски — автомат и джойстик. Бундесвер активно внедряет дроны. Стрельбы, физподготовка — все как положено. Резервисты будут привлекаться для охраны стратегических объектов: мостов, например, трубопроводов и так далее. Понятно, что ориентир на Восточный фронт, учитывая, где формируют полки теробороны.

Официальная цель — отобрать 200 тысяч резервистов к 2035 году, когда, как уверяет министр обороны Писториус, Россия «создаст условия для нападения на страны НАТО». Германия становится девятой европейской страной, которая возвращает воинскую повинность. И если еще пару лет назад я бы сказал, что это Америка науськивает европейцев подразнить русского медведя, то сейчас, когда Вашингтон демонстративно отстранился, выходит, что это что-то у самих европейцев на уровне ДНК. Впрочем, тяга к пиву и сосискам тоже генетическая. Посмотрим, какие рефлексы победят.

Для немцев конфликт на Украине оказался удобным поводом для возрождения собственной военной программы. Масштабная программа производства снарядов для ВСУ, а теперь и дронов, приводит к тому, что украинские формирования с помощью этих самых, оплаченных бюргерами, БПЛА наращивают террористические удары по территории России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.