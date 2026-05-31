Участники ЕАЭС призвали Армению провести референдум о членстве в союзе.

На то, что сейчас происходит на Украине, надо очень внимательно посмотреть жителям Армении. Посмотреть и подумать. У них на это осталось не так много времени — всего неделя. 7 июня в стране парламентские выборы.

Действующий премьер Никол Пашинян со своей партией хочет удержать позиции. И он сейчас много обещает — буквально триллионы. Откуда же он их возьмет? Как будто от США. Для этого надо всего-то «сдать» штатам в аренду маленький кусочек территории Армении — 43 километра вдоль границы с Ираном.

Это узкая полоска земли в горах между Азербайджаном и Нахичеванью — тоже азербайджанской территорией. Америка предлагает сдать ей в аренду этот кусочек земли на 99 лет. И она там, ух! Построит дороги, которые соединят Каспийский берег с Черноморским. Проложит трубопроводы и оптоволокно. Деньги просто потекут рекой. Куда? Ну, Пашинян уверяет, что в бюджет Армении, но что-то мне подсказывает, что не тот Трамп человек, чтобы заниматься благотворительностью. Да, кстати, и охранять это все богатство будет, как вы понимаете, не армянская армия.

Вот показательный пример: для того чтобы подписать соответствующие документы по созданию транспортного коридора, по передаче в американское пользование армянских земельных ресурсов, госсекретарь Марко Рубио потратил 40 минут. По дороге из Индии домой. 40 минут, не выходя из аэропорта. А ведь гражданам Армении это подается как судьбоносный момент в истории — как важный шаг к тому, чтобы республика стала «Перекрестком мира». Это официальное название проекта. Вот только каким перекрестком? По горизонтали понятно: Азербайджану и Турции жизненно необходим сухопутный коридор — это их усилит.

Но что насчет трассы «Север — Юг»? С севера — Россия, с юга — Иран. У нас и так все хорошо: через Каспий прямое общение. Зачем нам этот перекресток? Тем более контролируемый американцами? А зачем это иранцам? Вот эта американская заноза на 99 лет у границы?

На российских картах в центре — Россия, середина — по Москве. У европейцев фокус западнее: точка отсчета — нулевой меридиан, проходит через Лондон. На американских картах в центре — США, а Россия и вовсе разорвана надвое по краям. Австралийцы переворачивают все вверх ногами. Каждая страна видит мир из своей точки — и считает именно ее нормой.

Но что, если поставить в середину Евразию? Единое пространство от Лиссабона до Владивостока. Тогда окажется, что в мире есть огромный массив суши, соединенный сухопутным мостом с Африкой. А вокруг — море и острова, пусть и такие большие, как Австралия или Америка. Вот, глядя на такую карту, еще в начале XX века родилась интересная концепция: что есть в принципе два типа цивилизаций — суши и моря.

Первые держатся за территорию, порядок, границы. Вторые — за торговлю, движение, контроль маршрутов. Мы — цивилизация суши. Америка — моря. Китай — суши. Британия — моря. Между цивилизациями — постоянное противоборство. Это исторический процесс. Причем вектор движения постоянно меняется вместе с технологией.

Пока главной движущей силой была лошадь и колесо, волна шла с суши на море: монголы, гунны, тюрки стремились дойти до края земли. Когда флот достаточно окреп, направление сменилось: португальцы, испанцы, британцы делили континенты, отправляясь в плавания.

Железная дорога снова изменила расклад сил: суша наступала. Усилилась Франция, Германия, Российская империя стала самой большой сухопутной державой. Потом авиация перевернула все еще раз: море научилось бить по суше без высадки. Авианосец, квинтэссенция технологий, плавучий аэродром у чужих берегов.

Где мы сейчас? Наступает эра беспилотников, кибервойск и искусственного интеллекта. Суша и море соревнуются в невидимом пространстве, где нет ни берегов, ни границ. Где будет обретено новое равновесие, сейчас не знает никто.

Отправляясь с госвизитом в Казахстан, Владимир Путин опубликовал статью с названием «Россия — Казахстан: союз в сердце Евразии». Как показали три дня интенсивных переговоров, союз крепок, сердце Евразии бьется ритмично.

Но что делать с Арменией? Страной, которая входит в Евразийский союз, при этом хочет сдать свою территорию американцам, а параллельно мечтает вступить в союз Европейский? Ответы на сложные вопросы искал обозреватель «Известий» Виктор Синеок.

Такие смелые ракурсы во время таких официальных мероприятий — такая редкость. Пилот казахстанских ВВС прямо из кабины показывает, как он сопровождает российский борт номер один. А вот еще один взгляд. Сам прилет Путина уже яркое событие. У трапа встреча на высшем уровне. Играет президентский оркестр. Барабанщицы, дети с флажками. На следующий день самолеты опять пролетели: шесть Су-25 оставили в небе триколор.

Ярко, красочно, с уважением. Такая доза церемониала необходима, чтобы свое отношение показать. Но глава Казахстана еще и высказаться решил.

«Без прямого участия России не одна крупная и значимая международная проблема не может и не сможет найти должного решения. Казахстан искренне заинтересован в конечном успехе России, в развитии экономики и на международной арене», — подчеркнул президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Отношения между странами можно измерить в цифрах. Почти 30 миллиардов долларов — товарооборот. И в этом году уже прибавил девять процентов. Через Казахстан идет 10 миллионов тонн российской нефти в Китай. Главные темы переговоров: промышленность, торговля, транспорт, энергетика. В Алматинской области построят АЭС. Два блока по 1200 МВт. В Астане — центр «Казахстан Сириус» для одаренных детей.

Запущен беспилотный грузовой маршрут «Астана — Москва». 3000 километров КАМАЗы проезжают за двое суток. И ракета в космос. У этой ракеты-носителя двойное название — «Союз-5/Сункар» — совместный проект двух стран для доставки в космос грузов и вывода аппаратов на различные орбиты. Подписали заявление об основах дружбы и добрососедства и еще целый пакет документов. Посадили дуб на аллее вечной дружбы.

Это флора. Фауну наши страны тоже теперь объединяют. С Дальнего Востока в Казахстан привезли четырех амурских тигров. Усыпили. По всем параметрам визит Путина — одно из самых значимых событий в истории взаимоотношений двух стран. Глава МИД Казахстана нам это подтвердил.

«Визит отличный. Просто это прямое следствие тех взаимоотношений, которые сложились между лидерами наших государств», — отметил глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев.

Позже на пресс-конференции свою оценку дал и президент России.

«Все-таки сохранение близких, добрососедских, практически родственных отношений между двумя государствами и гражданами наших стран имеет первостепенное значение. Потому что это создает очень важный в современных условиях и на будущее, на длительную историческую перспективу уровень доверия между двумя государствами», — заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Отношения и правда особенные. Казахстан — страна, в которой бережно относятся к русскому языку. Его изучают в школах. А еще перед визитом Путина здесь отказались исполнять антироссийское решение суда по иску «Нафтогаза». Событию пытались создать негативный фон. В ЕС сначала потребовали сокращения российской армии.

«Слушайте, я идиотские заявления не комментирую», — высказался министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Затем Евросоюз объявил, что не будет нейтральным посредником в украинском урегулировании — только врагом.

«В настоящий момент Европа является стороной конфликта на стороне Украины. Не забывайте, что европейское оружие непосредственно стреляет по нам. И абстрагироваться от этого невозможно. Поэтому, конечно, в таком статусе Европа не может претендовать на посредничество. Никак», — поделился пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

И именно в этот ЕС теперь стремится Армения. Раньше не приходилось решать таких коллизий. Армения хочет усидеть на двух стульях. Но ЕС — призрачные перспективы. ЕАЭС — реальные преимущества, которых можно лишиться. Но Пашинян заявил, что сотрудничество с Западом принесет триллионы. Когда-нибудь. А пока его страна лишилась рынка сбыта томатов в России.

«Все-таки это нишевые достаточно товары, и основной объем мы всегда удовлетворяем за счет собственного производства», — отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

По итогам саммита страны-участницы совета приняли заявление. Армения должна как можно быстрее провести референдум: в каком экономическом союзе остаться. Иначе ее участие в ЕАЭС могут заморозить.

«Вы знаете, этот вопрос ожидаемый. У нас особые отношения России и Армении, России и армянского народа. И какие бы решения ни были, это не испортит наших гуманитарных связей и это не испортит наших политических связей. Но речь в данном случае идет о чисто экономических субстанциях», — отметил президент Российской Федерации Владимир Путин.

По пунктам: Армения без ЕАЭС лишится упрощенной логистики, льготного газа и доступа к огромному рынку сбыта. Граждане страны должны будут получать патенты на работу в России. В любом случае, к выбору армянского народа Россия отнесется с уважением и пойдет своим путем. Например, продолжит расширять общее евразийское экономическое пространство. По итогу саммита подписали 18 важных документов.

Провожали почти также торжественно: ковровая дорожка, почетный караул, делегации, лично президент Казахстана довел до трапа.

