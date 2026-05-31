Жена Сафонова вышла на поле с флагом России после победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Жена российского вратаря французского футбольного клуба «Пари-Сен-Жермен» (ПСЖ) Матвея Сафонова Марина вышла на игровое поле с флагом России после победы клуба супруга над лондонском «Арсеналом» в Лиге чемпионов.

Она спустилась с трибун к игрокам, празднующим победу в чемпионате. В личном Telegram-канале она опубликовала видео, где поздравила футболистов.

«Ребята, с победой! С победой», — ее слова привел «Спорт-Экспресс».

Футболисты «Пари Сен-Жермен» во второй раз подряд выиграли Лигу чемпионов, обыграв в финале «Арсенал» в серии пенальти (4:3). Основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1 (голы: Усман Дембеле — пенальти на 65-й минуте в пользу «ПСЖ»; Кай Хаверц — 6-я минута в пользу «Арсенала»).

Ворота парижского клуба защищал российский вратарь Матвей Сафонов, которому 27 лет. Он является воспитанником «Краснодара».

Для «ПСЖ» — это вторая победа в главном европейском турнире. В прошлом сезоне клуб заполучил трофей, разгромив итальянский «Интер» со счетом 5:0.

Для «Арсенала» — это второе в истории поражение в финале. В 2006 году они проиграли «Барселоне».

Первый тренер Матвея Сафонова Андрей Чистяков выделил ключевые качества, которые помогли вратарю добиться успеха в «Пари Сен-Жермен».

По его словам, еще в юности Сафонов отличался феноменальной реакцией и уникальной пластикой рук, которую Чистяков описал как «заточенные на мяч». Кроме того, важную роль сыграли его антропометрические данные.

