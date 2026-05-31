В Польше осудили героизацию нацистов в Киеве, а бывший президент снял украинский флаг.

Удар возмездия за Старобельск был масштабным и запоминающимся: в ночь на прошлое воскресенье сотни дронов и десятки ракет атаковали Киев и окрестности. Министерство обороны в третий раз за все время даже применило «Орешник». И вот что оказалось: ПВО украинской столицы «стало дырявее», чем обычно.

Процент перехвата снизился. Эффект «Орешника» сказался незамедлительно — Зеленский начал на всех углах кричать про нехватку ПВО и обратился с письмом в американский Конгресс и лично к Трампу. Как раньше он выпрашивал танки «Леопард», теперь он выпрашивает ракеты Patriot. Но есть нюансы.

Есть страны, которым ПВО нужнее, чем Украине, с точки зрения НАТО. В пятницу днем со стороны Незалежной в Румынию влетел дрон. На его перехват были подняты истребители, однако по какой-то причине не смогли сбить объект. Он упал на крышу многоэтажки в городе Галац, взорвался, пострадали два человека. Чей дрон?

Ответ был найден тут же. По горячим следам был объявлен персоной нон-грата российский консул в Констанце — это крупный город на юге Румынии. Генсек НАТО объявил о срочном совещании всех членов альянса. А потом наступила неловкая пауза, когда президент Румынии лично приехал на место ЧП и заявил: дрон-то может быть и русский, но его подбили украинские ПВО так, что он упал на румынский город.

Происходит ровно то, что происходило до этого в Польше, странах Прибалтики и в Финляндии. Украина своими ракетами и дронами подвергает опасности жизни граждан стран НАТО. И тут возникает логичный вопрос: кому Пентагон должен помочь в первую очередь — проверенному союзнику по НАТО Румынии либо агрессивной полустране, от которой одна головная боль и от которой надо защищать старых союзников?

Мы даже можем посочувствовать вашингтонской администрации: с такими союзниками и враги не нужны. Мелкие и самые агрессивные члены альянса только и делают, что провоцируют третью мировую. Например, министр иностранных дел Литвы заявил, что альянс должен доказать беззащитность Калининграда перед мощью альянса. Когда эта инициатива дошла до Москвы, реакция была ожидаемой.

«У них есть средства, чтобы сровнять с землей… Российские базы. У Российской Федерации есть все средства сровнять с землей всех, кто попытается это сделать», — ответил на вопрос журналиста Владимир Путин во время своего визита в Астане.

Понятно, что, приняв в состав НАТО еще и Киев с окрестностями, альянс, а точнее, будем говорить прямо — Вашингтон, получит дополнительный поток провокаций в сторону России, на который надо будет реагировать. А оно им надо?

А в Киеве удивляются: чего это не берут их в альянс. За одну неделю Зеленский умудрился напакостить двум своим ближайшим соседям — Румынии (с этим залетным дроном, кстати, мы же не знаем точно, чей он) и поссорился с Польшей. Создание пантеона «героев Украины» — это соль на исторические раны поляков. Так уж получилось, что эти «герои» не только боролись с коммунистами (это то, что киевская пропаганда «продает» Западу официально), но они еще и принимали непосредственное участие в массовых казнях в составе войск СС. Варшава долго терпела. И вот терпение лопнуло.

Но меняет ли что-либо это с геополитической точки зрения? Взвесил обозреватель «Известий» Антон Золотницкий.

С воинскими почестями, на мемориальном кладбище хоронят Андрея Мельника. Послужной список: гитлеровский коллаборант, один из лидеров запрещенной в России Организации украинских националистов* (ОУН*), национальный герой Украины. Новая украинская элита сливается в экстазе со старой. Тут уже не разобрать, перед кем преклоняют колено — нацистом Мельником или неонацистом Зеленским? Они в одном строю.

Это официальная идеология Киева. А это полуофициальная реакция его партнеров. Торжественное перезахоронение фашиста осудили в Израиле, в Польше бывший президент Валенса демонстративно отказывается от украинских аксессуаров.

«Президент Украины, награждая бандитов из Украинской повстанческой армии* (УПА*), оскорбил меня и всех наших убитых соотечественников. В связи с этим я публично снял украинский флаг с груди», — обозначил бывший президент Польши Лех Валенса.

А действующий президент Навроцкий угрожает отобрать у Зеленского Орден Белого орла, высшую государственную награду.

«Президент Зеленский показывает, что Украина в ментальном плане, в вопросе героизации бандитов и убийц из УПА*, еще не готова быть частью европейской семьи», — заявил президент Польши Кароль Навроцкий.

Но на деле ведь не меняется ничего. Та же Польша и не думает прекращать поддержку Украины. Когнитивное искажение реальности — все новые поставки оружия тем, кто воспевает убийц поляков. Что это, если не новая форма Стокгольмского синдрома — Киевский?

Неонацистскими факелами освещают себе путь в Европу. Как будто нарочно выворачивая каждую из заявленных западных ценностей, проверяя на прочность союзников. Те плакали, кололись, но продолжали давать деньги. В немецких СМИ вот спрашивают, где борьба с коррупцией?

«Для сохранения шансов на вступление в ЕС стране необходимо провести масштабные реформы в борьбе с коррупцией. Зеленский когда-то проводил предвыборную кампанию, обещая освободить Украину от тисков коррупции», — сообщает Die Welt.

Но Берлин в первых рядах на выделении нового кредита. 90 миллиардов евро в бездонную украинскую пропасть. Соглашаясь с условиями транша, депутаты Рады от восторга даже запели.

Новый закон, написанный под диктовку Запада, повышает налоги и сборы, грабит и без того нищий украинский народ. Зато гарантирует миллиарды осядут в нужных карманах. Европа упрямо закрывает глаза.

«Когда американцы совершили госпереворот, вот они организовывали вот этот Майдан вместе с европейцами, они представляли и понимали, какую сволочь приводят к власти, коррупционеров», — указал народный депутат Верховной Украины пятого и шестого созыва Владимир Олейник.

Масштабы коррупции Западу хорошо известны. Та же «бусификация» и «могилизация» не только прибыльный бизнес, но еще и публичный. В Киеве депутаты открыто обсуждают, сколько же ТЦК зарабатывают на взятках.

«Это является основой для огромного „схематоза“, который, по моим очень скромным подсчетам, выходит примерно в миллион в сутки в твердой валюте», — отметил народный депутат Верховной Рады Украины Георгий Мазурашу.

А подробности люксовой жизни киевской элиты ее зарубежные союзники разбирают как на страницах глянцевого журнала.

«Я только что разговаривал по телефону с производителем суперъяхт, и у украинских чиновников и их семей заказы расписаны на следующие четыре года. Наши налоги идут на покупку суперъяхт для украинских чиновников, генералов и олигархов», — отметил основатель американского гражданского движения Take America Back Inc Стивен Юджин Кун.

Дорогим партнерам Зеленский просто смеется в лицо. Пока у рядовых военкомов обнаруживают имущество на миллионы долларов, он требует все больше и больше. Теперь новые ракеты. Шлет письма за океан и возмущается, что не отвечают.

«Я написал Трампу и Конгрессу США. Я считаю, что им нужно действовать быстрее. Скоро зима», — высказался Владимир Зеленский.

Планомерно, прямо под носом у западных смотрящих из НАБУ и САП, он выстраивает свою криминальную империю, которая дрогнула, но устояла после Миндич-гейта и отставки Андрея Ермака.

Украинская политическая система внешне может напоминать хрупкую вертикаль, где все завязано на фигуре Зеленского и его ближайших подручных. Но в ее основе куда более устойчивый преступный каркас. Это, по сути, коррупционная пирамида. Каждый блок кормится сам и поддерживает те, что сверху. А если одно из звеньев выпало, его место тут же занимает новый исполнитель.

«Коррупция инсталлирована буквально в любую официальную структуру Украины таким образом, чтобы стимулировать чиновников заниматься своей прямой, своей непосредственной деятельностью. Поэтому очень удивительно было слышать, когда европейские комиссары отчитались о том, что на Украине созданы антикоррупционные механизмы и которые работают», — отмечает директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Для Запада все божья роса. Отказываться от иллюзий не собираются и Украину не бросят — слишком удобный инструмент в войне с Россией. В Киеве понимают: значит, можно продолжать грабить и воспевать нацистов. После Мельника собираются перезахоронить и Бандеру. Назло благодетелям.

* — признана экстремистской и запрещена в РФ.