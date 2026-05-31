Самой циничной была редакционная политика CNN.

Мы вынуждены начать программу с тревожной новости. Сегодня ВСУ впервые нанесли удар по энергоблоку Запорожской атомной станции, по машинному залу шестого энергоблока, если быть точным. В стене — дыра. Как отметил глава «Росатома», украинский дрон управлялся по оптоволокну.

Это исключает версию случайного попадания. Предварительно, основное оборудование не пострадало, но сейчас специалисты завершают подробный осмотр. ЗАЭС — крупнейшая атомная станция в Европе. Последствия аварии на ней могут перекрыть Чернобыль кратно.

Вглядитесь в эти лица. Это парни и девушки, в основном девушки, погибшие во время теракта в Старобельске. Студенты педагогического колледжа, который был атакован украинскими дронами в минувшую пятницу. Сегодня девять дней с их смерти.

Они спали, когда был налет. Устали после долгого майского дня: впереди были экзамены, зачеты, практика, а у кого-то — выпускные и начало взрослой жизни. Они хотели быть учителями и психологами, чтобы работать с детьми, чтобы дарить им знания.

Но их убили украинские дроны, собранные из западных деталей и наведенные по западным спутникам. Их убили, а теперь западные СМИ пытаются убить их память, стереть их лица, голоса — как будто их и не было. 21 жизнь. Даже когда наш МИД организовал поездку для иностранных корреспондентов на место трагедии, ряд ведущих западных СМИ отказались под разными предлогами.

Это повод не рассказывать о Старобельске вовсе, под предлогом, что репортера не было на месте и «мы не могли подтвердить информацию». Подобные двойные стандарты вызвали эмоциональную реакцию у президента, когда его во время госвизита в Казахстан спросили о Старобельске.

«Позор и кошмар. Они просто обманывают своих граждан. Ни слова вообще, просто ни одного слова о трагедии в Старобельске! О том, что дети погибли, что целенаправленно убили наших детей. Вообще. Как будто этого не существует. Это средства массовой информации? Нет. Это средства массового одурачивания», — сказал Владимир Путин отвечая на вопросы журналистов во время своего визита в Астану.

Пожалуй, самой циничной была редакционная политика CNN, американской телекомпании, где для поездки в Старобельск «журналист оказался в отпуске», но которая отправила репортера в эти же дни на Украину снимать, как ВСУ запускают дроны по России. Если сопоставить локацию и даты, вполне может оказаться, что американский репортер снимал запуск дронов как раз по педагогическому колледжу в Старобельске. Рано или поздно это всплывет. Рано или поздно.

А пока задача одних — «замолчать» трагедию в Старобельске, нам важно не дать это сделать. Нам важно зафиксировать и сохранить в памяти: как это было, кем были эти парни и девушки, какими они были. Запомнить, чтобы потом покарать виновных. Подробности в репортаже корреспондента «Известий» Станислава Григорьева.

Это последние видео в жизни, которые сняла и отправила родным 19-летняя Даша Сердюк. Они все звонили и писали близким. Конечно понимали, что помощь от людей за тысячи километров от этого страшного места мгновенно не придет. Просто больше ничего не оставалось.

21 трагичная история о детях, которые больше никогда не исполнят свои мечты. Артем Ковтун — призер турнира «Абсолютная сила», хотел учить детишек не сдаваться перед самыми тяжелыми испытаниями. Настя Коваленко — недавно отпраздновала 19-летие. Готовилась стать воспитателем в детском садике, ей нравилось возиться с малышами. Аня Погрибниченко — уже в июне должна была выходить замуж. Так и не успела примерить свадебное платье.

«Как и все девочки, конечно, мы всех обсуждали, то нам не нравился, и всех мы обсуждали всегда. У нас были какие-то секреты ото всех, но навсегда они останутся в памяти светлыми», — поделилась Дарья Моисеенко.

И вот как прервались все эти мечты. Первые секунды атаки. Не один и не два взрыва. Планомерное уничтожение зданий педагогического колледжа и общежития, где жили подростки.

Охранник Вера Голубинская сейчас хоть и вдали от места трагедии, но тоже постоянно в напряжении. Она одна из тех, благодаря кому смогли выжить десятки детей.

«Летел над нами дрон, мы посмотрели вот так вот вверх», — вспоминает охранник Вера Голубинская.

Вера ночевала в соседнем корпусе, в малом общежитии, которое не затронул обстрел. Двери были открыты. Студенты сюда добежали, надо было быстро решать, что делать дальше.

«Они забегают дети, садятся все, мы начинаем их усаживать, вдруг осколками вдруг сейчас еще один прилетит и в наше здание, потом у девочки началась эпилепсия», — рассказала Вера Голубинская.

Все эти люди были мишенями для ВСУ, а теперь для западных журналистов они словно не существуют. Как и родители погибших студентов.

Корреспондент ведущей итальянской газеты La Stampa уходит от ответа. Он вместе с десятками других иностранных журналистов посетил место военного преступления — разбомбленный квартал университетских зданий в Старобельске. Но в итоге не написал ни строчки. На руинах был и корреспондент финского телевидения.

«Я могу только сказать, что это выглядит довольно ужасно. Похоже, что здесь был сильный удар», — констатировал журналист Мика Хентунен.

И он тоже ничего не сообщил своим зрителям о событиях в Старобельске. Предельно краткую и сухую заметку выпустило лишь агентство Reuters. И то добавили, что не могут точно сказать, что именно произошло. Но многочисленные свидетели рассказывали журналистам: этот удар был не случаен.

Руслан и Виталий — волонтеры, оказались на месте трагедии в первые минуты. Вот они, достают детей из-под завалов. Руслан уверяет, когда после первого, самого мощного прилета, который практически уничтожил все здание, студенты стали разбегаться, над ними летал маленький дрон, который корректировал огонь. И это стоило жизни еще нескольким подросткам.

Ну а родители погибших в один голос говорят: нападение на колледж и филиал университета готовилось давно. ВСУ проводили разведку, запускали дроны, которые сбивали над учебными корпусами. Операторы наверняка видели, сколько на территории подростков.

Каждый раз звучала тревога. И каждый раз они бежали в укрытие. 11 762. В ночь на 22 мая — не успели.

Почти каждый раз, когда звучала воздушная тревога, они забегали в эту дверь. Но в ту ночь все случилось настолько быстро, что дойти сюда смогли немногие.

Среди тех, кто спасал детей, даже юрист-консультант колледжа Елена Юрьева. А еще другие учителя и даже сами студенты — до безумия храбрые подростки пытались помочь друзьям выбраться из огненного ада. Для своих они стали героями. А для чужих, которые приехали из-за границы смотреть на развалины сквозь объективы телекамер, — почти никто. Непонятные люди, которые совершили неполиткорректный подвиг, не освещаемый на Западе.

