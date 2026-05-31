Путь Матвея Сафонова: от воспитанника «Краснодара» до победителя Лиги чемпионов

Российский футбол в последние годы редко получает поводы для громкой гордости на европейской арене. Поэтому победа «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов стала особенным событием для отечественных болельщиков.

В составе французского гранда главный клубный трофей Европы завоевал российский вратарь Матвей Сафонов. Еще несколько лет назад он защищал ворота «Краснодара», а сегодня входит в число немногих российских футболистов, которым удалось поднять над головой кубок Лиги чемпионов. 5-tv.ru вспомнил главные вехи карьеры голкипера.

Детство

Матвей Сафонов родился 25 февраля 1999 года в Ставрополе. Однако значительная часть его жизни связана с Краснодаром, куда семья переехала еще до того, как будущий голкипер пошел в школу.

Спорт окружал Сафонова с детства. Его отец Евгений работал тренером молодежной команды баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» и видел сына на баскетбольной площадке. Однако судьба распорядилась иначе.

В детстве Матвей успел попробовать себя в разных занятиях. Он занимался плаванием, посещал математический кружок и увлекался шахматами. Футбол появился в его жизни благодаря школьной секции. Именно там мальчика впервые привели на просмотр, который во многом определил его будущее.

Первые шаги в футболе

На первом же просмотре тренеры решили поставить высокого и координированного мальчика в ворота. Решение оказалось судьбоносным.

Сафонов попал в академию «Краснодара» и начал постепенно проходить все ступени клубной системы подготовки. Его первым тренером стал Александр Рубцов. Уже в юном возрасте Матвей выделялся реакцией, уверенностью и бесстрашием. Тренеры отмечали, что молодой голкипер не боялся идти в жесткие единоборства и болезненно воспринимал собственные ошибки, что говорило о высоких требованиях к самому себе.

В сезоне-2015/16 Сафонов дебютировал за молодежную команду клуба, а вскоре начал получать игровую практику и в «Краснодаре-2». Путь к основе был вопросом времени.

«Краснодар»

Дебют Матвея Сафонова в Российской премьер-лиге состоялся 13 августа 2017 года в матче против «Амкара». В основу он попал из-за травмы основного вратаря Андрея Синицына, однако быстро доказал, что способен бороться за место в стартовом составе.

По-настоящему важным для карьеры стал сезон-2018/19. Молодой голкипер закрепился в качестве первого номера команды и начал регулярно играть не только в чемпионате России, но и в еврокубках.

В конце 2019 года Сафонов был признан лучшим молодым футболистом РПЛ, получив премию «Первая пятерка». Вместе с «Краснодаром» он дважды становился бронзовым призером чемпионата страны.

Особое место в карьере вратаря занимает сезон-2020/21. Тогда «Краснодар» впервые в своей истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов. В квалификации Сафонов отразил важнейший пенальти в противостоянии с греческим ПАОКом, а позже стал одним из героев европейской кампании команды.

После ухода ряда иностранных игроков именно Сафонов получил капитанскую повязку. Несмотря на молодой возраст, он стал одним из лидеров коллектива. В 2022 году голкипер был признан лучшим вратарем России и получил приз имени Льва Яшина.

Всего за основную команду «Краснодара» он провел 175 матчей и более полусотни раз сохранил ворота в неприкосновенности.

«ПСЖ»

Летом 2024 года в карьере Сафонова произошел главный трансфер. За 20 миллионов евро российский вратарь перешел в «Пари Сен-Жермен», подписав контракт до 2029 года.

Поначалу многие сомневались, сможет ли россиянин адаптироваться в одном из самых звездных клубов Европы. Однако Сафонов быстро освоился во Франции, выучил язык и заслужил доверие тренерского штаба.

Дебют за парижан получился успешным: в матче Лиги чемпионов против «Жироны» он сохранил ворота сухими. В дальнейшем россиянин помог команде в Кубке Франции, неоднократно спасал в матчах чемпионата и заслужил высокие оценки от главного тренера Луиса Энрике.

Сезон-2024/25 оказался для Сафонова триумфальным. Вместе с «ПСЖ» он выиграл чемпионат Франции, Кубок Франции и Лигу чемпионов. Таким образом российский голкипер вошел в элитный список отечественных футболистов, которым удалось завоевать главный клубный трофей Европы.

Но и после этого Сафонов не перестал удивлять. В финале Межконтинентального кубка ФИФА в декабре 2025 года он отразил четыре пенальти подряд в послематчевой серии и принес своей команде еще один престижный трофей.

Сборная России

Путь Сафонова в национальную команду начался с юношеских сборных различных возрастов. Через все этапы подготовки он постепенно дошел до главной команды страны.

Первый вызов в национальную сборную России голкипер получил осенью 2020 года, а дебютировал летом 2021-го в товарищеском матче против Польши.

Уже через несколько недель Сафонов сыграл свой первый официальный матч за сборную на чемпионате Европы против Финляндии и помог команде одержать победу.

Сегодня Матвей Сафонов остается одним из главных российских футболистов своего поколения. Победа в Лиге чемпионов стала важнейшей вершиной его клубной карьеры, однако сам вратарь неоднократно говорил, что не собирается останавливаться на достигнутом. Впереди у него новые вызовы, а российские болельщики продолжают ждать момента, когда свои лучшие качества голкипер сможет в полной мере показать и в составе национальной команды.

