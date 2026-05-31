Глава Белгородской области поручил вернуть мобильный интернет в регион
Фото: © РИА Новости/Сергей Мальгавко
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Врио губернатора Александр Шуваев поручил принять меры с учетом запросов жителей.
В Белгородской области с вечера 30 мая возобновят уличное освещение и стабильную работу мобильного интернета. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
Он отметил, что в районах и муниципалитетах решение будут принимать местные главы — исходя из оперативной обстановки. Если она позволяет вернуть освещение и связь без ущерба для безопасности жителей, это будет сделано.
Шуваев был назначен на должность 13 мая. Выборы губернатора региона пройдут 20 сентября. При вступлении в должность его охарактеризовали как опытного управленца, прошедшего программу «Время героев».
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.