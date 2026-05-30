В Москве арестовали подозреваемого в попытке подорвать здание Минюста

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Мужчина проведет под стражей два месяца.

В Москве предотвратили попытку подрыва здания Министерства юстиции России (Минюста РФ). Подозреваемого уже арестовали, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«Столичный суд арестовал мужчину по делу о приготовлении к незаконному изготовлению взрывного устройства для подрыва здания Министерства юстиции РФ», — говорится в сообщении пресс-службы.

Мужчину заключили под стражу на два месяца — до 29 июля. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сотрудники ФСБ задержали украинского агента, подозреваемого в подготовке подрыва пассажирского поезда. По версии ведомства, мужчина по указке Службы безопасности Украины (СБУ) приобрел компоненты для изготовления взрывного устройства и самостоятельно собрал бомбу, которую хранил у себя дома.

Его задержали в момент, когда он проводил разведку на участке железной дороги. В отношении него уже возбуждено уголовное дело.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.