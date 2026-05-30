Дети из 28 стран съехались в Москву на фестиваль «Движение первых»

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

На ВДНХ в Москве начался пятый международный фестиваль детства и юности «Движение первых». О начале молодежного съезда объявил председатель правления движения Артур Орлов.

Праздник продлится до 1 июня и охватит 89 регионов России, также фестиваль посетили делегации детей из 28 стран. По словам организаторов, присутствие международных участников доказывает, что для дружбы и молодежного сотрудничества не существует границ.

Во время фестиваля гостей ожидает выпускной участников программы «Орлята России», церемония вручения первых паспортов Российской Федерации подросткам и награждение победителей премии «Разговоры о важном», а также старт летней детской оздоровительной кампании по всей стране. Кроме того, в первый день праздника открылся третий слет Международной ассоциации детских организаций.

Мероприятие приурочено к Году единства народов России и знаменует начало летних каникул.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что во время фестиваля студенты-спасатели проведут мастер-классы по безопасности. Участников научат оказывать первую помощь, спасаться на льду и другим важным навыкам.

