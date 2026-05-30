Жена хоккеиста Ковальчука стала первой россиянкой, покорившей Эверест без баллона

За несколько лет занятий альпинизмом женщина уже взошла на все вершины-восьмитысячники.

Жена российского хоккеиста Ильи Ковальчука, Николь, стала первой россиянкой, которая поднялась на вершину Эвереста без кислородного баллона. Об этом сообщил клуб «7 вершин».

Николь шла к вершине в составе международной экспедиции под руководством непальского альпиниста Нирмала Пурджи.

Известно, что супруга спортсмена занимается альпинизмом уже несколько лет. За это время она успела покорить все 14 вершин-восьмитысячников. Примечательно, что она стала 14-й женщиной в мире, которой удалось взойти на Эверест без кислородного баллона.

«Альпинизм стал уже не просто увлечением, а осознанным долгосрочным проектом и очень важной частью моей жизни», — приводит клуб слова Ковальчук.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что россиянин Рустам Набиев стал первым человеком, покорившим Эверест на руках. Он начал восхождение 13 мая — в день своего 34-летия, с помощью пяти шерпов и трех проводников. Достичь вершины ему удалось за восемь дней.

