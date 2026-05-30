Путин продлил до 31 августа порядок оформления импортных товаров из стран ЕАЭС

Президент России Владимир Путин продлил до 31 августа 2026 года действие временного порядка оформления и маркировки отдельных импортных товаров, ввозимых в РФ из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Указ опубликован 30 мая на официальном портале правовой информации.

Документ вносит изменения в указ «Об особенностях таможенного регулирования на государственной границе РФ», заменяя слова «до 31 мая 2026 года включительно» на «до 31 августа 2026 года включительно».

Накануне глава государства заявил, что почти все расчеты между странами ЕАЭС осуществляются в национальных валютах, что защищает торговые операции от внешнего воздействия и обеспечивает устойчивость экспортно-импортных операций к негативным тенденциям на мировых рынках. Он также отметил продолжающуюся работу по гармонизации таможенного законодательства стран союза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин в ходе саммита ЕАЭС в Казахстане заявил об углублении союзнических отношений со странами объединения как о безусловном приоритете для Москвы.

Российский лидер подчеркнул, что государства Евразии намерены и впредь укреплять взаимодействие и совместно развиваться.

