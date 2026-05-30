Беспилотник ВСУ атаковал здание машинного зала шестого энергоблока ЗАЭС

Это первая целенаправленная атака на основное оборудование электростанции, отметил глава «Росатома».

Украинский дрон-камикадзе впервые целенаправленно атаковал основное оборудование Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), ударив по машинному залу энергоблока № 6. Об этом сообщил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

«Сегодня днем украинский боевой дрон-камикадзе поразил здание машинного зала энергоблока № 6 с последующей детонацией. В результате взрыва основное оборудование повреждено не было, но в стене машзала образовалась дыра», — говорится в заявлении Лихачева.

Представители ЗАЭС сообщили в мессенджере МАКС, что в результате атаки никто не пострадал, а все системы атомной станции продолжают работать в штатном режиме.

Специалисты уже проверили радиационный фон. Он остается в пределах естественных значений и не превышает установленных норм.

«Подобные удары по объектам атомной энергетики являются крайне безответственными и несут угрозу ядерной безопасности», — напомнили сотрудники станции.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в хранилищах ЗАЭС находится около 2600 тонн ядерного топлива. Попадание дрона в эту зону может вызвать аварию с последствиями регионального масштаба.

