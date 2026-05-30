«Буду называть тех, кто умер»: Мадонна назвала лучшего любовника в своей жизни

Неожиданное признание певица сделала во время беседы, посвященной выходу нового альбома.

Американская певица Мадонна назвала Джона Кеннеди-младшего своим лучшим любовником. Признание прозвучало в беседе с дизайнером Раулем Лопесом во время промокампании нового альбома Confessions II. Об этом сообщило Music Times.

Во время интервью Рауль поинтересовался, кто подарил певице самый яркий сексуальный опыт. В ответ Мадонна заявила, что готова назвать лишь человека, который уже умер, после чего упомянула сына 35-го президента США.

«Я буду называть только тех, кто уже умер. <…> Джон Кеннеди-младший», — сказала певица.

Согласно информации из открытых источников, отношения между артисткой и Джоном Кеннеди-младшим были непродолжительными и развивались в конце 1980-х годов. По данным Instyle, знакомство произошло в период, когда Кеннеди встречался с актрисой Кристиной Хааг, а сама Мадонна состояла в браке с актером Шоном Пенном.

Личная жизнь певицы на протяжении десятилетий остается предметом пристального внимания публики. В разные годы ей приписывали романы с известными музыкантами, спортсменами и актерами.

Мадонна дважды была замужем — за Шоном Пенном и режиссером Гаем Ричи. В настоящее время артистка состоит в отношениях с футболистом Акимом Моррисом. Дело идет к свадьбе.

У исполнительницы шестеро детей. Дочь Лурдес появилась на свет в отношениях с фитнес-тренером Карлосом Леоном, сын Рокко родился в браке с Гаем Ричи. Еще четверых детей — Дэвида Банду, Мерси Джеймс и близнецов Стеллу и Эстер — певица усыновила.

