Отслуживший в армии актер не захотел говорить о личном, но довольно улыбнулся, намекнув, что его дождалась возлюбленная.

Актер Глеб Калюжный предпочел не раскрывать подробности личной жизни, однако рассказал, что со временем его представления об идеальной спутнице изменились. Об этом звезда сериала «Вампиры средней полосы» сообщил в беседе с корреспондентом 5-tv.ru после возвращения из армии.

Во время общения у артиста спросили, был ли кто-то, кто ждал окончания его службы.

«Дождались, наверное, вы же приехали, вас вон как много», — сказал Калюжный.

Когда разговор зашел о возможном наличии девушки, актер лишь улыбнулся и оставил вопрос без ответа. При этом он признался, что его взгляды на выбор партнерши действительно претерпели изменения, подчеркнув, что связано это не с армией.

«Это происходит своевременно и когда нужно», — заявил актер.

Обсуждать качества, которыми должна обладать его избранница, Калюжный также не захотел. На предположение журналиста о том, что для него важны легкость и красота, артист отреагировал встречным вопросом.

«С чего вы взяли, что мне нужна легкость и красота?» — спросил Калюжный.

После того как корреспондент поинтересовалась, что именно он ценит в потенциальной возлюбленной, актер предпочел сохранить интригу.

«Не скажу», — кратко ответил Глеб.

Глеб Калюжный ушел в армию 27 мая 2025 года. После года службы актер официально вернулся к гражданской жизни. Командование части шло молодому актеру навстречу и отпускало его на съемки прямо в военной форме.

