«Взрослеешь за секунду»: Добрынин призвал всех мужчин пройти армию
Актер уверен, что после дембеля парни становятся более пунктуальными и ответственными.
Заслуженный артист России Николай Добрынин уверен, что каждый мужчина обязан пройти службу в армии. Об этом он заявил корреспонденту 5-tv.ru на встрече актера Глеба Калюжного после его возвращения со срочной службы.
Добрынин лично приехал поддержать коллегу, с которым они вместе снимались в картине «Дед Фомич».
По мнению артиста, армия мгновенно выбивает из мальчиков инфантилизм, даря необходимую собранность, пунктуальность и ответственность. Кроме того, Николай уверен, что после службы жить становится гораздо легче.
«Я считаю, что каждый должен отслужить. В армии взрослеешь за секунду, когда слышишь в шесть утра: „Рота, подъем!“. Тут уже не до мамы, не до папы. Начинаются суровые будни», — сказал актер.
Правда, сам актер признался, что армейские привычки остались с ним на долгое время. Так, после дембеля Добрынин еще два года подряд просыпался раньше шести утра.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Николай Добрынин уже в школьные годы мечтал служить в армии и даже обращался в военкомат, когда был еще в восьмом классе.
