Павильоны площадью в 20 футбольных полей: в Петербурге вовсю готовятся к ПМЭФ

В Санкт-Петербурге идут приготовления к главному экономическому событию лета. Там 3 июня начнется большая деловая программа международного экономического форума. На площадке в 20 футбольных полей монтируются павильоны, где регионы и представители более сотни стран готовятся удивлять инвесторов со всего мира. Подробнее — в сюжете обозревателя «Известий» Романа Ишмухаметова.

Два меча и пальма изображены и на гербе, и в оформлении павильона крупнейшей страны Аравийского полуострова и крупнейшей его экономики. На Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году у Саудовской Аравии статус страны-гостя. Павильон страны в этом году станет, вероятно, одним из самых атмосферных — пальмы, тонкие линии орнаментов, мягкий теплый свет.

«Тут различные зоны. Есть, естественно, зона с местными продуктами, зона с предложениями инвестиций в Саудовскую Аравию, а также зона с культурным наследием», — рассказал технический специалист Александр Лыгин.

Напротив павильона Саудовской Аравии строят национальное жилище степных народов представители Кыргызстана. Гостей будут принимать в юрте.

«Это помпезная трава для декорирования всего чего угодно», — отметили организаторы.

На площади в 20 футбольных полей — примерно столько занимает весь Экспофорум — настало самое напряженное время. Будет занят буквально каждый квадратный метр. Работы идут в очень интенсивном темпе.

Павильон Ленобласти на две смысловые части разделит маяк — «хорошей работы» и «комфортной жизни». Донецкая Республика сделала упор на промышленность, Краснодарский край — на виноделии. Регионы готовы биться за внимание инвесторов.

В этом году на Пулковских высотах ждут представителей более 130 стран. Это не только друзья и партнеры России из Азии, Африки, Южной Америки, но и представители Запада, участники из более чем 130 стран, включая США, Францию, Австрию, Румынию, Швейцарию и Великобританию.

«Идет активная работа по финализации программы. Очень большое количество международных спикеров, бизнес-диалогов. Впервые за долгое время в этом году принимает участие официальная делегация из Соединенных Штатов Америки», — сообщил директор ПМЭФ Алексей Вальков.

Вся площадка представляет собой огромный гигантский механизм, что набирает обороты с каждой минутой. На верхних этажах Экспофорума рестораторы готовятся удивлять гостей. Среди деликатесов предложат и омуля в сливочно-ореховом соусе, и губы лося. Дороже всего придется заплатить за икру.

«Коллекция икры. Черная, красная, щучья икра — 19,5 тысячи за 100 граммов», — рассказал шеф-повар ресторана Алексей Беликов.

Впервые за пять лет всем участникам не придется сдавать тест на ковид. Он понадобится только тем, кто будет присутствовать на пленарной сессии. 3 июня Санкт-Петербург вновь станет точкой, где собирается большая мировая экономика.

