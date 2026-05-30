Оборот старейшей компании сократился примерно на треть с 2022 года. И всему виной отсутствие прежнего спроса.

Финская обувная компания Kuomiokoski Oy, выпускающая товары под брендом Kuoma, закрывает фабрику в Куомиокоски, работающую с 1930 года. Это решение ее представители связали с ухудшением финансовых показателей после ухода с российского рынка. Об этом сообщила телекомпания Yle.

Оборот компании сократился примерно на треть с 2022 года. При этом убытки предприятия в 2025 году превысили миллион евро. Основной причиной стала потеря значительной части покупателей из России.

Производство перенесут на предприятие в Мянтюхарью, на котором выпускаются полиуретановые подошвы. После реорганизации на новой площадке собираются производить до 18 пар обуви в час.

Значительная часть продукции бренда давно выпускалась за пределами Финляндии. По информации Yle, многие модели производили в Латвии и странах Азии. Наиболее востребованная взрослая обувь практически полностью изготавливалась в Индонезии.

Генеральный директор компании Санна Киттеля сообщила, что доля азиатского производства в будущем увеличится. При этом она подчеркнула, что маркировка «сделано в Финляндии» сохранится, так как компания имеет право использовать соответствующий знак качества.

Проблемы Kuoma отразили более широкий кризис, затронувший ряд финских предприятий после разрыва экономических связей с Россией. Так, корпорация Valmet отправила в неоплачиваемый отпуск более 40% сотрудников в Финляндии — около 2,4 тысячи человек.

Сложности испытывал и концерн Nokian Tyres. После ухода с российского рынка компания готовилась к остановке производства в Финляндии и отправила в простой 650 работников.

По оценкам экспертов, спад затронул каждого десятого сотрудника машиностроительной отрасли на юге страны. Вместе с этим представители бизнеса все чаще выступали за восстановление экономических контактов с Россией и открытие границы.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявлял о необходимости урегулирования отношений с Россией. Как сообщал 5-tv.ru, он допустил, что может представить Евросоюз на переговорах с Москвой.

