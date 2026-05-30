Экстравагантный набор: Лерчек устроила распродажу вещей в Москве

Сама онкобольная блогер предпочла не выходить к покупателям во время события.

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, устроила распродажу вещей из гардероба. Об этом рассказало издание Super.ru.

На мероприятии были представлены как одежда из масс-маркета, так и аксессуары дорогих брендов.

Однако Самой Чекалиной на распродаже не оказалось. По данным портала, вместо инфлюенсера к людям вышел ее младший брат Родион.

При этом самым дорогим предметом распродажи стала сумка стоимостью 80 тысяч рублей. Кроме нее, посетителям предлагали яркие туфли, платья с перьями, наряды с вышивкой и другие вещи из гардероба блогера.

Отметило издание, заметного ажиотажа по поводу некоторых дорогих и необычных лотов Валерии не было.

Как писал 5-tv.ru, проходящая лечение от рака четвертой стадии Чекалина на фоне споров о правдивости ее диагноза показала доказательства своего недуга. Однако в представленных о прохождении блогером химиотерапии документах нашли странные моменты. Выяснилось, что в январе 2026 года она отказывалась от госпитализации.

Онкологический диагноз Чекалиной поставили вскоре после четвертых родов весной 2026 года. Блогер начала лечение, в том числе курсы химио- и лучевой терапии.

Уголовное дело против Валерии Чекалиной, ее бывшего супруга Артема и их партнера Романа Вишняка возбудили в октябре 2024 года. По версии следствия, фигуранты с использованием подложных документов вывели из России в Дубай более 250 миллионов рублей.

Артем Чекалин, как и Валерия, отрицал причастность к выводу денег за границу. При этом он признавал вину в нарушении налогового законодательства. С Чекалиной сняли домашний арест в марте. Меру пресечения заменили на запрет определенных действий. Кроме того, судебное производство по уголовному делу в отношении блогера приостановили из-за ее состояния здоровья.

