«Перестал подтягиваться, тяжело»: Пригожин собрался худеть с помощью уколов

Иосиф Пригожин рассказал, что будет худеть с помощью уколов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Лишний вес мешает продюсеру заниматься любимым видом спорта, а блюда жены так и манят их продегустировать. Поэтому он решил в очередной раз взяться за работу над фигурой, но уже по-новому.

Продюсер Иосиф Пригожин готовится снова заняться похудением. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на дне спорта А4 и Валерии.

По его словам, он хочет попробовать популярные уколы для похудения и рассчитывает сбросить около десяти килограммов.

Также Пригожин признался, что лишний вес мешает ему заниматься некоторыми привычными упражнениями. Продюсер отметил, что ему даже стало трудно подтягиваться.

«Готовлю себя к тому, что хочу начать худеть», — сказал Пригожин.

Он добавил, что хотел бы попробовать «знаменитые уколы» и сбросить хотя бы десяток килограммов.

Говоря о спорте, продюсер вспомнил, что раньше больше всего любил бег. Однако теперь заниматься им стало сложнее из-за веса. При этом к йоге Пригожин относится спокойно. Продюсер пошутил, что в таких занятиях ему больше всего нравится финальная часть, когда можно лежать без движения.

«В йоге мне нравится последняя шавасана (одна из базовых поз в йоге. — Прим. ред.), когда ты лежишь», — признался Пригожин.

По его словам, ему также нравится, когда во время растяжки с ним работают специалисты.

«Я лежу, а меня растягивают», — с мечтательной улыбкой дополнил он.

Без шуток в этом вопросе тоже не обошлось. Продюсер заявил, что и интимные связи можно считать спортом.

«Секс — это тоже спорт. Он мне больше придает удовольствия, чем вот такой физический спорт», — игриво заявил он.

Народная артистка России, певица Валерия поддержала мужа и подчеркнула, что считает его спортивным человеком. Она заявила, что Пригожин по природе имеет хорошую физическую форму, а набранный вес — лишь временное неудобство.

«Иосиф — мегаспортивный человек. <...> И такой весь гора мышц просто. Это вот случайно прилипло что-то (про живот. — Прим. ред.), но скоро этого тоже не будет», — расхвалила мужа исполнительница.

Также Валерия вспомнила недавний праздник у друзей, на котором гости участвовали в подвижных играх. Одним из конкурсов было соревнование на силу удара по груше.

«Наш побил рекорд», — рассказала Валерия о достижении супруга.

Тема веса Пригожина ранее поднималась не раз. Валерия говорила, что ее муж любит спорт и сбрасывал лишние килограммы благодаря тренировкам и изменению питания. Певица отмечала, что для хорошей формы важно прежде всего контролировать рацион.

Сама Валерия при наличии свободного часа чаще выбирала спортзал, а не массаж или процедуры для тела. По ее словам, регулярные тренировки помогали ей поддерживать форму.

Пригожин же признавался, что худеть ему мешают плотный рабочий график и хронический недосып. Продюсер связывал это с постоянной занятостью и работой над карьерой супруги.

После перенесенного коронавируса Пригожин сильно набрал вес и, по его словам, он доходил до 105 килограммов. Позже у него получилось похудеть примерно на 20 килограммов. Этого результата он добился после того, как ограничил мучное и сладкое, а также перестал плотно есть на ночь. Валерия тогда помогала супругу следить за питанием и поддерживала его в процессе похудения.

Позднее продюсер снова признавался, что набрал несколько килограммов. Он уверял, что продолжает заниматься собой и даже записался на йогу.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Пригожин похвалил кулинарное мастерство Валерии. Продюсер подарил артистке аэрогриль и признавался, что сделал это больше из личных интересов, чем из практических соображений.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.