Норвегия собралась разместить РСЗО у границы с Россией

Посольство в Осло: Норвегия собирается разместить РСЗО у границы с Россией

Размещение дальнобойных вооружений в северных районах страны может стать дополнительным фактором напряженности.

Норвегия планирует разместить в северных районах страны ударные вооружения, которые могут направить на объекты на российском Кольском полуострове, находящемся в Мурманской области. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве России в Осло.

В российской дипломатической миссии заявили, что в этом случае речь идет о южнокорейских реактивных системах залпового огня. Их дальность поражения достигает 500 километров.

Также в дипмиссии подчеркнули, что такие системы могут быть ориентированы на российские объекты на Кольском полуострове.

Общая обстановка в регионе остается напряженной. До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметал, что НАТО усиливает неопределенность в Балтийском регионе.

Официальный представитель Кремля подчеркивал, что ситуация осложнялась прежде всего активностью военно-морских сил стран НАТО в последние месяцы. При этом российский флот действовал в Мировом океане в соответствии с нормами международного морского права.

До этого в Москве неоднократно заявляли, что внимательно следят за военной активностью альянса у границ России.

