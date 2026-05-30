Сначала страх, потом перевод: в МВД раскрыли три этапа работы мошенников

МВД: телефонные мошенники обычно работают в три этапа для запугивания

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Аферисты добиваются того, чтобы человек испытал сильный стресс. И только после этого переходят к выводу денег.

Мошенники, проворачивавшие схемы в дистанционном формате, обычно выстаивали обман в три этапа: сначала они психологически воздействовали на человека, затем создавали у него ощущение угрозы, а после убеждали добровольно передать или перевести деньги на свои счета. Об этом в беседе с ТАСС рассказали в пресс-центре Министерства внутренних дел России.

Как пояснили в ведомстве, что на первом этапе аферисты не всегда сразу пытались украсть персональные данные или получить доступ к учетным записям. Их главная задача в этот момент была в влиянии на состояние жертвы и в подготовке ее к дальнейшим действиям.

В ведомстве отметили, изначально мошенники могли действовать мягко, чтобы постепенно вовлекать человека в разговор. При этом их реальная цель состояла в психологической обработке, а не в мгновенной краже.

После этого мошенники переходили ко второму этапу. В такой момент их тон общения резко менялся, и они начинали внушать человеку, что его деньги, счета или личные кабинеты находятся под контролем злоумышленников. Для усиления давления на телефон приходили СМС-сообщения от микрофинансовых организаций с кодами подтверждения.

В МВД указали, что такие сообщения использовались в качестве дополнительного инструмента давления. Жертву убеждали, что угроза реальна, а ситуация требует немедленных действий.

На заключительном этапе мошенники предлагали человеку «решение проблемы». Обычно оно сводилось к тому, что деньги якобы нужно срочно перевести, передать курьеру, задекларировать или «защитить» от преступников.

По данным министерства, в этот момент с жертвой связывался человек, который представлялся специалистом, уполномоченным разобраться в ситуации. Он убеждал, что способен предотвратить негативные последствия и вернуть контроль над деньгами.

Злоумышленники нередко называли себя сотрудниками правоохранительных или надзорных органов. Также они представлялись работниками несуществующих организаций для того, чтобы придать своим словам мнимой официальности.

Для усиления психологического эффекта аферисты иногда показывали поддельные доверенности. В министерстве отметили, что такие документы могли быть оформлены на людей, включенных в реестр террористов и экстремистов. Это должно было напугать жертву и заставить ее быстрее выполнить указания.

Когда же человек оказывался в сильном стрессе, мошенники переходили к выводу денег. Для этого они использовали курьеров, банковские карты и счета дропперов, а также вредоносное программное обеспечение.

В МВД подчеркнули, что ключевой элемент подобных схем — давление на психику. Преступники добивались того, чтобы человек перестал спокойно оценивать ситуацию и сам выполнил нужные им действия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.