Дом Дженнифер Лопес скоро опустеет: почему дети певицы уезжают от звездной мамы

Певица сильно переживает из-за «опустевшего гнезда» и надеется, что наследники будут скучать по ней.

Певица Дженнифер Лопес готовится к важному этапу в жизни семьи: ее 18-летние дети Макс и Эмма этой осенью покинут дом и начнут учебу в колледжах. Об этом 56-летняя артистка рассказала в эфире шоу Jimmy Kimmel Live.

Ведущий Джимми Киммел уточнил у Лопес, переживает ли она из-за так называемого «опустевшего гнезда». В ответ певица попросила не развивать эту тему, иначе она может расплакаться. Как призналась исполнительница, мысль о скором отъезде сына и дочери дается ей все тяжелее.

Лопес воспитывает Макса и Эмму от бывшего мужа, певца и актера Марка Энтони. Двойняшки заканчивают школу в этом году и готовятся к поступлению в колледжи. По словам артистки, у детей разные интересы, поэтому в старших классах они учились отдельно друг от друга. В дальнейшем Макс и Эмма также планируют выбрать разные учебные заведения.

Лопес призналась, что долго воспринимала будущий отъезд детей спокойно. Она говорила окружающим, что рада их самостоятельности и хочет, чтобы они шли за своими мечтами.

«Я хочу, чтобы они делали то, что они хотят делать. У них большие мечты. Это будет здорово», — вспоминала свои мысли за один период артистка.

Однако около двух месяцев назад ситуация изменилась. По словам певицы, особенно эмоциональным для нее стал момент, когда пришлось писать тексты для школьного ежегодника. Лопес рассказала, что работа над ними заняла два дня, потому что она не могла сдержать слез.

«А потом, примерно два месяца назад, мне пришлось писать статьи для ежегодника, или что они там заставляют тебя писать… Когда я рассказываю тебе, у меня текут слезы. Мне потребовалось два дня, чтобы написать их», — искренне призналась Джей Ло.

Когда Киммел уточнил, написала ли она одинаковые обращения для обоих детей, артистка сразу ответила, что Макс и Эмма — «два разных человека».

К тому же Лопес отметила, что ее дети будут жить в общежитиях, как и другие студенты. Она надеется, что ее известность не помешает Максу и Эмме привыкнуть к новой среде, найти общий язык с преподавателями и сверстниками.

Помимо этого, Лопес заявила, что у нее уже почти готово все необходимое, чтобы снарядить детей во взрослую жизнь с проживанием на территории колледжа. По ее словам, для двойняшек приготовили простыни и другие вещи, а свои комнаты они смогут разобрать и взять в общежитие то, что захотят.

При этом артистка предположила, что дети быстро поймут, насколько маленькими бывают комнаты в студенческом общежитии. Лопес призналась, она надеется, что Макс и Эмма будут скучать по дому и захотят чаще возвращаться.

«Они будут скучать по дому. Надеюсь, они захотят вернуться как можно скорее», — процитировало издание Daily Mail слова исполнительницы.

Певица вспомнила себя в возрасте сына и дочери. В юности, по ее словам, она сама очень хотела скорее покинуть родительский дом, выйти в мир и начать самостоятельную жизнь. Артистка признала, что прекрасно понимает стремление детей к независимости, хотя, как матери, ей непросто их отпускать.

