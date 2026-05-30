Посла России в Армении вызвали в Москву для консультаций

Посла России в Армении Копыркина вызвали в Москву для консультаций

Фото: © РИА Новости/Асатур Есаянц

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Решение связано с действиями армянского руководства, направленными на углубление сотрудничества с Европейским союзом.

Посол России в Армении Сергей Копыркин вызван в Москву для проведения консультаций. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

Как уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве, решение связано с действиями армянского руководства, направленными на углубление сотрудничества с Европейским союзом.

«Посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Павлович Копыркин вызван в Москву для консультаций в связи с шагами армянского руководства по сближению с Евросоюзом, наносящими ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС», — говорится в сообщении, опубликованном МИД России.

В ведомстве подчеркнули, что речь идет о мерах, которые, по оценке Москвы, могут негативно сказаться на сотрудничестве в рамках Евразийского экономического союза.

Другие подробности предстоящих консультаций в МИД РФ пока не раскрыли.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, лидеры стран Евразийского экономического союза призвали Армению провести общенациональный референдум о дальнейшем интеграционном курсе. Речь шла о выборе между вступлением в Евросоюз и продолжением участия в Евразийском экономическом союзе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.