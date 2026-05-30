Пропавшего в Омске сапбордиста нашли мертвым

Мужчина с партнершей пропали 25 мая после того, как отправились на прогулку по реке.

В Омской области обнаружено тело 40-летнего сапбордиста Анатолия Бойко, который пропал несколько дней назад вместе со своей спутницей Ольгой Симочкиной. Об этом РИА Новости сообщил представитель силовых структур.

«Появилась информация, что сегодня утром Анатолий Бойко обнаружен друзьями и родственниками на берегу Иртыша в районе села Николаевка. Мы ее проверяем», — рассказал он.

Об исчезновении пары стало известно в начале недели. По данным СМИ, 25 мая Бойко и 43-летняя Симочкина вышли из дома на бульваре Архитекторов, взяв с собой рюкзаки с сапбордами. После этого их никто не видел.

Известно, что они планировали прогулку по реке Иртыш. В качестве одной из основных версий рассматривается несчастный случай на воде.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Судьба Ольги Симочкиной на данный момент остается неизвестной.

Как ранее писал 5-tv.ru, и мужчина, и женщина не были новичками в заплывах на сапбордах. В 2025 году они преодолели по Иртышу около 30 километров от село Усть-Заостровки и до Старого Кировска. Кроме того, участвовали в сплавах по реке Ай на Урале. Там пара сталкивалась в том числе и с плохими погодными условиями, включая дождь.

