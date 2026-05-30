Куда поехать к морю: названы самые выгодные направления для недельного отпуска

Самым доступным по-прежнему остается отдых в России.

Самое выгодное направление для недельного отдыха по России — Анапа. Об этом в беседе с Lenta.ru заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

По словам собеседника издания, среди всех отечественных направлений Анапа — лучший вариант, поскольку именно он на данный момент наиболее привлекательный по цене. Кроме того, как заявил Горин, скоро там завершится реконструкция пляжей. В связи с этим они ожидают наплыв отдыхающих.

«Из 87 гостиниц „все включено“ в Краснодарском крае, 69 гостиниц в Анапе», — напомнил турэксперт.

Тем, кто хочет отправиться на недельный отдых заграницу, Горин порекомендовал обратить внимание на Турцию, Египет, Таиланд, Вьетнам и Китай. Благодаря укреплению рубля именно эти страны могут предложить неплохие путевки. Средний чек за двоих с перелетом, как уточнил специалист, обойдется в 150 тысяч рублей.

При этом Горин отметил, что итоговая сумма будет зависеть от предпочтений: категории гостиницы и дальности перелета. Он добавил: за 200 тысяч рублей можно отдохнуть на китайском острове Хайнань. Чуть больше — 250 тысяч рублей — придется отдать за отпуск во Вьетнаме или Таиланде. Тем не менее сейчас — самые доступные предложения, заключил эксперт.

