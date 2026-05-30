Режиссер назвал семь самых частых ошибок на свадьбах

Даже масштабные бюджеты не гарантируют успеха свадьбы или корпоративного мероприятия. Нередко гости остаются с ощущением перегруженности или отсутствия единой концепции, рассказал изданию Лента.ру режиссер и эксперт по мультимедийным решениям Дмитрий Яковлевский.

По его словам, одной из самых распространенных ошибок становится отсутствие целостной идеи. Если оформление, сценарий и технические элементы не объединены общей концепцией, мероприятие теряет логику и цельность.

Еще одной проблемой эксперт назвал чрезмерное количество визуальных эффектов. Избыток экранов, света и интерактивных элементов создает визуальный шум и отвлекает гостей от главного содержания события.

Кроме того, негативно на восприятии мероприятия сказывается копирование чужих форматов без учета особенностей аудитории и площадки. Не менее важным Яковлевский считает качественный сценарий: без него событие превращается в набор несвязанных между собой эпизодов.

В список типичных ошибок также вошли нерациональное распределение бюджета, недостаточная работа с пространством и невнимание к деталям сервиса.

Отдельно эксперт остановился на использовании современных технологий. По его словам, голограммы, нейросети и мультимедийные инсталляции становятся все доступнее, однако их применение должно быть оправдано общей концепцией мероприятия. В противном случае технологии выглядят лишь демонстрацией возможностей, а не частью общего впечатления.

Говоря о тенденциях 2026 года, Яковлевский отметил рост интереса к более продуманным и лаконичным форматам. Организаторы все чаще делают ставку на качество, сценарную проработку и эмоциональный опыт гостей.

«События становятся более структурированными: важен ритм, последовательность и то, как человек проживает каждый этап», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что успешное мероприятие можно организовать и при ограниченном бюджете. По его мнению, ключевую роль играют идея, сценарий и грамотный выбор инструментов.

«Иногда один точный акцент работает лучше, чем множество разрозненных элементов. Важно понимать, где именно находится точка внимания гостя», — пояснил эксперт.

Ранее депутаты Госдумы предложили ввести налоговый вычет на расходы на свадьбу. Такая мера поможет снизить финансовую нагрузку на молодые семьи, а также сделает рынок свадебных услуг более прозрачным.

