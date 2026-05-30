Солнечные и лунные затмения: когда и где наблюдать

В августе 2026 года россиян ждут сразу два редких природных явления.

До конца 2026 года жителей Земли ждут два затмения — солнечное и частное лунное. Когда они пройдут? Где их можно будет увидеть? Об этом читайте в материале URA.RU.

Что такое затмения?

Солнечное затмение происходит, когда Луна оказывается между Землей и Солнцем, временно закрывая солнечный диск. А лунное затмение случается, наоборот, когда Земля встает между Солнцем и Луной, отбрасывая свою тень.

Солнечные затмения бывают трех типов. Полное — когда Луна полностью закрывает Солнце. В этот момент на Земле наступает темнота. Кольцеобразное затмение — когда Луна находится дальше от Земли. Из-за этого оно не может закрыть Солнце полностью и появляется характерное яркое «огненное кольцо». Последний тип затмения — частное. Это когда Луна закрывает лишь часть Солнца.

В 2026-м жителей Земли ждут четыре затмения — два солнечных и два лунных. Два из них уже позади: кольцеобразное солнечное 17 февраля и «кровавая Луна» 3 марта. Но главные события года — полное солнечное затмение и частное лунное еще впереди.

Когда и где наблюдать затмения в 2026 году?

Полное солнечное затмение случится 12 августа. Его по праву считают главным астрономическим событием года. Чтобы увидеть это зрелище, многие астрономы-любители готовы ехать за тысячу километров. В момент полной фазы днем наступает темнота. Она длится буквально пару минут.

В России полную фазу смогут наблюдать жители самой северной точки полуострова Таймыр. Частные фазы, при которых Луна покрывает большую часть Солнца, будут видны в Мурманске, на Чукотке и в Якутии.

В Санкт-Петербурге Солнце будет у горизонта. То есть Луна покроет лишь 10% диска. Это, в свою очередь, создаст красивую, но очень трудно заметную картинку. А вот жителям Москвы повезет еще меньше — видимость солнечного затмения составит всего 1%.

Следующее затмение — частное лунное — произойдет 28 августа. Ожидается, что тень Земли накроет больше 90% лунного диска. При такой глубине Луна, как считают эксперты, окрасится в темно-оранжевый или кирпичный цвет.

Наблюдать за этой впечатляющей картиной можно будет с 05:35 до 08:53 по Москве. Максимальная фаза наступит в 7:14. Лучше всего разглядеть затмение смогут жители Северной и Южной Америки, а также Африки и Европы. А вот в России, к сожалению, полюбоваться этим явлением не выйдет, поскольку к моменту достижения полной фазы Луна уже скроется за горизонтом.

