«Первопроходец для женщин в кино»: умерла монтажер «Звездных войн» Марсия Лукас

Причиной смерти стал метастатический рак.

В городе Ранчо-Мираж в Калифорнии на 81-м году жизни скончалась известная киномонтажер и обладатель премии «Оскар» за фильм «Звездные войны» Марсия Лукас. Об этом сообщило издание The Sun со ссылкой на ее близких.

В газете отметили, что причиной смерти Марсии стал метастатический рак, с которым она боролась несколько лет. Монтажер ушла из жизни в среду, 27 мая.

«Марсия была силой. Настоящий первопроходец для женщин в кино и один из самых влиятельных монтажеров в истории кинематографа. Она помогла переосмыслить то, каким может быть монтаж в кино, и проложила путь для поколений женщин, которые последовали за ней», — говорится в публикации.

За работу над картиной «Звездные войны: Эпизод IV — Новая надежда» Лукас удостоилась статуэтки «Оскар». Она также участвовала в создании части «Возвращение джедая» и фильмах «Американские граффити», «Нью-Йорк, Нью-Йорк» и «Таксист» и неоднократно номинировалась на различные престижные премии.

После триумфа она решила посвятить себя родным и близким, при этом помогала своему бывшему супругу, режиссеру Джорджу Лукасу в различных проектах.

