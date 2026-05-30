Нависла угроза: что будет с лунной программой США после катастрофы с New Glenn

На восстановление стартовой площадки могут понадобиться месяцы.

Взрыв ракеты-носителя New Glenn в стартовом комплексе во Флориде грозит серьезно изменить планы аэрокосмической компании Blue Orirgin по участию в американской лунной программе. Об этом сообщает издание Politico.

По данным газеты, серьезно пострадала площадка и на ее восстановление потребуются месяцы. Это может привести к корректировке «грандиозных планов президента США Дональда Трампа».

«Из-за восстановления инфраструктуры, исследований и возобновления полетов аппарата New Glenn, а также испытаний в рамках программы „Артемида III“, задержка составит как минимум год», — пишет издание.

Предприятие планировали привлечь к программе по возвращению астронавтов США на Луну. Ракета должна была доставить на спутник посадочный модуль Blue Moon. Если восстановительные работы затянутся, то в работе примет участие только компания бизнесмена Илона Маска SpaceX.

Инцидент с ракетой New Glenn произошел во время статических огневых испытаний 29 мая. Взрыв оказался настолько сильным, что после него в небе образовалось облако пламени, похожее на ядерный гриб.

