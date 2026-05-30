По ее словам, страны таким образом избегают тему теракта в Старобельске

Западные страны, предоставив главе киевского режима Владимиру Зеленскому возможность использовать их вооружения, не должны удивляться последствиям. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Они выдали индульгенцию Зеленскому на любое использование их же вооружений в любых целях, как было недавно сказано одним из ээсовско-натовских представителей: лишь бы он их использовал в правильном направлении. А теперь они удивляются, что и до них долетает. Что же тут удивительного?» — заявила дипломат.

Захарова отметила, что именно Запад через поставки вооружения и денег Украине способствуюет дальнейшей эскалации конфликта. По ее словам, эти страны таким образом хотят обойти стороной теракт, который был совершен ВСУ в Старобельске.

«Вы же сами заварили эту кашу. Вы делаете все, чтобы поддерживать это кипение на соответствующем температурном режиме, бесконечно подбрасывая в этот огонь не то что дров, а просто вливая туда керосин и бензин», — подчеркнула она.

Так Захарова отреагировала на инцидент с падением беспилотника на дом в румынском городе Галац и реакцию западных государств. Дипломат добавила, что обвинения в адрес Москвы не имеют под собой ни одного факта.

Минобороны Румынии 29 мая сообщило о прилете неизвестного дрона на крышу жилого дома в Галаце. В результате пострадали два человека. При этом Бухарест считает, что это якобы российский беспилотник. После случившегося руководство страны заявило о закрытии генконсульства РФ в Констанце.

