В РФ предложил давать автомобилистам 24 часа на оплату парковки без штрафов

Минтранс РФ предложил давать автомобилистам 24 часа на оплату парковки без штрафов. Законопроект, который расширит права водителей, уже вынесен на общественное обсуждение. Об этом в интервью URA.RU рассказал автоэксперт Дмитрий Славнов.

Он отметил, что инициатива ведомства защитит автолюбителей от денежных взысканий в бытовых ситуациях, которые могут возникнуть на парковке.

«Это, например, отключение телефона из-за низкого уровня заряда, отсутствие интернета… Последнее, кстати, вообще может не зависеть от человека, так как порой отключают мобильную связь», — пояснил специалист.

Славнов подчеркнул, что водители, не уклоняющиеся от оплаты парковки, должны обладать правом внести платеж в течение суток. По его словам, инициатива от министерства укрепит их права.

Законопроект опубликован на официальном портале ведомства. В нем говорится, что предложение затронет платные парковки без технических средств контроля въезда и выезда. В Минтрансе добавили, что инициатива сделает процесс оплаты удобным и уменьшит нагрузку на владельцев автомобилей.

