Пять человек пострадали в результате возгорания в тоннеле под Гудзоном в США

ABC: пять человек пострадали в результате пожара в тоннеле под Гудзоном

Из-за инцидента на время была приостановлена работа Пенсильванского вокзала.

В результате вспыхнувшего в тоннеле под Гудзоном пожара пострадали пять человек. Об этом сообщил американский телеканал ABC.

Информация об инциденте поступила в пожарные части поздно ночью. Телеканал отметил, что в тоннеле загорелся хозяйственный поезд. Прибывшие на место происшествия спасатели тушили огонь около трех часов.

«Все началось со столкновения двух рабочих поездов Amtrak, в результате которого пострадала электросистема и возник пожар», — приводи АВС слова руководителя Управления городского транспорта.

Телеканал также подчеркнул, что пять железнодорожников отравились дымом. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения. Кроме того, возгорание на время приостановило деятельность Пенсильванского вокзала.

Тоннель под Гудзоном соединяет Нью-Йорк и Нью-Джерси. Его строительство было начато в 1902 году, а через восемь лет по нему прошел первый поезд. В 2012 году он серьезно пострадал от урагана «Сэнди».

