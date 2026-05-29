«Единая Россия» предложила снизить бюрократическую нагрузку на бизнесменов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Вместо бесконечного заполнения отчетов у предпринимателей появится больше времени на развитие своего дела.

В партии «Единая Россия» заявили о необходимости сохранять и развивать государственную поддержку для самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей (ИП). Об этом рассказала координатор партпроекта «Предпринимательство» Альфия Когогина.

«По решению президента и при поддержке „Единой России“ режим самозанятости должен работать и дальше. Более того, его необходимо развивать», — слова Когогиной приводятся на сайте «Единой России».

Одним из ключевых приоритетов станет дебюрократизация работы малого бизнеса. В «Единой России» предлагают сократить количество документов, которые требуются предпринимателям для получения государственной помощи.

По словам Когогиной, важно сделать так, чтобы человек был занят развитием своего дела, а не тратил время на бесконечное заполнение отчетов и бумажную волокиту.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что самозанятые россияне могут получать пенсию свыше 50 тысяч рублей, если в течение 30 лет будут вносить максимальные взносы в Социальный фонд.

