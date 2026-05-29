«Человек, которому можно доверять»: Путин о Шредере в качестве переговорщика

При этом президент России уточнил, что Евросоюз должен самостоятельно выбрать кандидата для обсуждения украинского вопроса.

Европейский союз (ЕС) должен самостоятельно определить своего представителя для переговоров по украинскому вопросу. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента «Известий» Алены Нефедовой после участия в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Они пока никого не предлагают, как предложат — посмотрим», — сказал российский лидер.

Владимир Путин отметил, что лично для него был бы предпочтительнее бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Однако российский лидер подчеркнул, что европейские страны должны сами определиться с кандидатом.

«Я, когда назвал фамилию господина Шредера, имел ввиду, что это человек, которому можно доверять», — пояснил Владимир Путин.

При этом президент добавил, что членам ЕС важно выбрать такого лидера, которому они сами доверяют и который в прошлом не делал резких и враждебных заявлений в адрес России.

