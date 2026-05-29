Путин назвал бредом заявления европейских политиков о подготовке к войне с РФ

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Щербак

По словам президента, действия западных стран направлены на оправдание политической конфронтации с Россией.

Президент России Владимир Путин назвал бредом утверждения европейских лидеров о подготовке к войне с РФ. С таким заявлением президент выступил во время общения с журналистами по итогам саммита ЕАЭС, прошедшего в Казахстане.

«Что касается заявлений европейских политиков о том, что они готовятся к войне с Россией: это бред. Делается это якобы в связи с агрессивными планами России в отношении западноевропейских стран. Это вранье, это грубая, наглая ложь», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что у России никогда не было агрессивных намерений в отношении европейских стран. Он также заявил, что нынешний кризис вокруг Украины стал следствием действий западных стран и событий 2014 года в Киеве.

Президент отметил, что отказ ряда государств выполнять Минские соглашения в итоге подтолкнул Москву к признанию Донецкой и Луганской Народных Республик. По его мнению, в настоящее время западные политики пытаются переложить ответственность за происходящее на Россию и тем самым оправдать дальнейшее усиление конфронтации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин остался доволен переговорами с Казахстаном. Президент отметил, что на встрече удалось зафиксировать важные совместные достижения и наметить конкретные планы на будущее. Стороны также обозначили приоритетные направления сотрудничества по всем важнейшим направлениям.

