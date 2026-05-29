Путин: все места прямой военной угрозы России являются законными целями

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

Президент ответил на вопрос о возможности запусков БПЛА по российским территориям из Латвии.

Любые точки, откуда исходит прямая военная угроза безопасности России, автоматически становятся законными целями для поражения. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам его визита в Казахстан.

«Все места, откуда происходит угроза, прямая — я хочу подчеркнуть — прямая военная угроза России, являются законными целями», —ответил Путин на вопрос о том, как Москва будет реагировать, если подтвердятся факты запуска украинских беспилотников с территории Латвии.

Служба внешней разведки (СВР) России уже опубликовывала данные о том, что на латвийской территории ведется подготовка операторов дронов для атак по российским объектам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Латвии началась установка бетонных противотанковых заграждений, известных как «зубы дракона», вдоль границы с Россией. Заграждения устанавливаются в три ряда шириной около десяти метров, чтобы предотвратить передвижение военной техники. Каждый «зуб дракона»весит около 1,5 тонн. Работы проводятся на земельных участках, изъятых у частных лиц для оборонительных нужд.