«Близится»: Путин сделал заявление о сроках конфликта на Украине

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Российские войска наступают по всем направлениям в зоне СВО.

В условиях боевых действий невозможно называть конкретные сроки завершения конфликта на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-подхода после саммита Евразийского экономического союза в Казахстане.

По словам российского лидера, такие прогнозы в текущей ситуации были бы необоснованными.

«Что касается сроков, то я думаю, что и вы, и все другие коллеги понимают и поймут мой ответ: называть конкретные сроки в условиях боевых действий невозможно. Это не просто опрометчиво, это просто так никогда практически не делается – и я этого делать не буду», - заявил Путин, отвечая на вопрос журналистов.

Тем не менее глава государства уточнил, что ситуация на поле боя на Украине складывается так, что дает РФ право говорить, что она близится к завершению.

Также по словам президента, ВС РФ ежедневно наступают по всем направлениям.

Сегодня днем Минобороны РФ сообщило, что российская армия освободила четыре населенных пункта - Бударки и Караичное в Харьковской области, а также Новоподгородное и Лесное в Днепропетровской области.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в Европе начинают понимать необходимость будущих переговоров с Москвой. Так он прокомментировал сообщения о том, что в западных странах обсуждают возможных посредников или участников диалога с Россией. Среди возможных фигур назывались президент Финляндии, глава Европейского совета и другие политики.

Песков подчеркнул, что официальных решений по таким кандидатурам пока нет. При этом сам факт подобных обсуждений он назвал позитивным сигналом.

По словам официального представителя Кремля, Москва внимательно относится к таким сообщениям, поскольку в дальнейшем сторонам все равно придется обсуждать новую архитектуру безопасности в Европе. Он отметил, что такие вопросы невозможно решать без участия европейских государств.

В Кремле также заявляли, что Путин и Россия в целом открыты к переговорам. Однако практические действия европейских стран пока не совпадают с заявлениями о готовности к диалогу.

Как сообщал 5-tv.ru ранее, власти киевского режима, напротив, заявили о подготовке к долгому противостоянию с Россией. Журнал The Economist со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщил, что глава киевского режима Владимир Зеленский распорядился готовить страну к боевым действиям, которые могут продлиться еще два-три года.

Собеседники издания утверждали, что в Киеве не видят причин, по которым Украина не сможет продолжать конфликт так долго.

При это в The Economist допустили, что Украина сможет выдержать длительное противостояние, но страна, по оценке автора материала, может выйти из него с серьезными последствиями, связанными с милитаризацией и военной коррупцией.

Путин 9 мая говорил, что конфликт приближается к завершению. В Кремле позже уточняли, что по мирному процессу накоплен определенный багаж наработок, однако до конкретных решений пока далеко.

Позднее агентство Bloomberg сообщило, что Россия хочет завершить боевые действия к концу года при условии контроля над Донбассом. Дмитрий Песков опроверг эти данные и подчеркнул, что Москва не устанавливала искусственных сроков.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС