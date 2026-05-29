«Мы не дарим деньги»: Путин о строительстве АЭС в Казахстане

Путин указал на взаимную выгоду для РФ и Казахстана от строительства АЭС

Фото, видео: © РИА Новости/Ертай Сарбасов

Президент раскрыл, почему Москва считает строительство атомной станции в Казахстане не расходами, а долгосрочной инвестицией.

Россия, финансируя строительство первой атомной электростанции (АЭС) в Казахстане, не дарит эти деньги — они вернутся с процентами, этот проект выгоден обеим сторонам. Об этом глава государства сказал по итогам государственного визита в Казахстан, отвечая на вопросы журналистов.

«Мы тоже не погружаем, не дарим эти деньги, а даем в кредит, это деньги, которые будут возвращаться в российскую казну, даем их с процентами, как водится во всех таких случаях. <…> Это была большая солидная работа. Она выгодна как России, так и Казахстану», — сказал российский лидер.

По словам Путина, схема с государственными кредитами давно используется разными странами для поддержки экспорта технологий и промышленной продукции. Он подчеркнул, что Россия получает не только финансовую отдачу, но и дополнительные заказы для своих предприятий.

«Мы не просто что-то строим за кредитные ресурсы, а мы создаем отрасль. Мы начинаем готовить специалистов. Мы привлекаем местные кадры к совместной работе», — подчеркнул российский лидер.

Президент также отметил, что после запуска станции российская сторона продолжит участвовать в ее эксплуатации — речь идет о поставках оборудования, топлива, запасных частей и техническом обслуживании объекта.

Кроме того, глава государства обратил внимание на значение Казахстана как одного из крупнейших обладателей запасов урана. По его словам, сотрудничество в атомной сфере выгодно обеим странам, в том числе благодаря удобной логистике и долгосрочному партнерству.

