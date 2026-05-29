Путин: обвинять Россию в инциденте с дроном в Румынии преждевременно

Президент готов дать оценку происходящему только после объективного расследования.

Президент России Владимир Путин назвал обвинения в адрес Москвы по поводу инцидента с дроном, упавшим в Румынии, преждевременными. Об этом российский лидер заявил во время общения с журналистами после участия в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза», — заявил он.

Путин даже предложил властям Румынии передать России обломки дрона, чтобы провести объективное расследование. Только после этого российский лидер готов дать оценку произошедшему.

Министерство обороны Румынии сегодня сообщило о падении неизвестного беспилотника на крышу жилого дома, в результате чего пострадали два человека. Несмотря на отсутствие каких-либо доказательств, румынские власти поспешили обвинить в случившемся Россию. На фоне происшествия было принято решение о закрытии Генерального консульства России в Констанце.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что официального представителя МИД России Мария Захарова пообещала, что Москва примет ответные меры в связи с закрытием диппредставительства.

