Карма его настигла: возлюбленная ударила Марата Башарова по лицу

Причиной конфликта стала ревность актера, которого раньше обвиняли в рукоприкладстве.

Актриса Ася Борисова дала пощечину своему возлюбленному, актеру и телеведущему Марату Башарову. Инцидент произошел в эфире шоу на федеральном телеканале, где участники проверяли отношения на прочность.

Причиной конфликта стала ревность Башарова. Ранее он эмоционально отреагировал на то, что Борисова ранее попросила певца Влада Топалова взять ее за руку.

«Я всегда говорил, что не ревнивый, но сегодня приревновал», — признался Башаров.

Борисова резко ответила на поведение возлюбленного и не сдержала эмоций. В результате между парой произошла ссора, завершившаяся пощечиной.

Это не первый конфликт Башарова и Борисовой на проекте. До этого, как рассказывал 5-tv.ru, актер ревновал свою спутницу к комику Михаилу Стогниенко. Тогда напряжение возникло после того, как Борисова проявила сочувствие к Стогниенко, оказавшемуся в непростой ситуации.

Башаров воспринял это болезненно и резко отреагировал. Борисова попыталась объяснить, что имелась в виду исключительно дружеская поддержка, и никакого скрытого смысла в ее поведении не было. Однако разговор быстро перешел в выяснение отношений. Под давлением со стороны Башарова актриса произнесла язвительную фразу, которую он воспринял всерьез. После этого конфликт усилился, а Борисова расплакалась.

Ранее на этом же шоу Ася Борисова рассказывала, что в начале отношений с Маратом Башаровым не знала о его скандальном прошлом и обвинениях в рукоприкладстве. По словам актрисы, в их паре есть доверие, а старые конфликты они стараются не обсуждать.

В прошлом Башарова обвиняли в домашнем насилии его бывшие супруги Екатерина Архарова и Елизавета Шевыркова. С Шевырковой актер развелся в 2019 году после двух лет брака.

